Vijf tips voor Oostende voor Anker

Er zijn al heel wat blikvangers aangekomen in de Oostendse voorhaven voor Oostende voor Anker.

De 21ste editie bouwt verder op de succesformule die telkens duizenden bezoekers naar de stad brengt. Er zijn 150 historische vaartuigen te bekijken waaronder enkele grote zeilschepen die je ook kan bezoeken achter het station, maar ook aan wal kan je de maritieme sfeer opsnuiven via muziek, kunstwerken, ambachten en lekker eten. We geven graag vijf tips mee voor een geslaagd bezoek.

1. Le Français

De topper van dit jaar is Le Français. De Franse driemastbark, voorheen Kaskelot, werd in 1948 gebouwd in Svendborg, Denemarken, door J. Ring-Andersen, een van ’s werelds meest gerenommeerde scheepswerven. Sinds 1981 werd het gebruikt in tal van televisie- en filmproducties, waaronder De drie musketiers, Shackleton en David Copperfield. Het schip heeft Saint-Malo als thuishaven. Het is één van de laatst overgebleven traditionele Tall Ships in Europa en zal tijdens Oostende voor Anker aanleggen aan de Cruisekaai, achter het station.

Via de Natiënkaai gratis toegankelijk voor het grote publiek.

2. Kamper Kogge

De Kamper Kogge is na 5 jaar afwezigheid terug in Oostende. De Kogge vormde de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Europa. Deze schepen hadden een lengte van 15 tot 30 meter en konden over lange afstand betrekkelijk grote ladingen over zee vervoeren. Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en Oostzee. De schippers werden Ommelandvaarders genoemd, zijn maakten vanuit de lage landen de gevaarlijke tocht onder primitieve omstandigheden naar de Oostzeelanden.

Het schip zal in het Mercatordok gemeerd liggen en gratis toegankelijk voor het grote publiek.

3. Haringroker René uit Enkhuizen

Van het bezoeken van zoveel geschiedenis zou een mens al eens honger krijgen en dan kan je onder meer terecht bij haringroker René om ambachtelijk gerookte haring te proeven. Hij is inmiddels een oude bekende en vaste waarde op het festival. Je vindt René op de Vindictivelaan.

4. 500ste verjaardag van Magellaan

De verhalen van de ontdekkingsreizigers doen veel mensen wegdromen en het verhaal van Magellaan is hier echt een toonbeeld van. Tijdens ‘Oostende voor Anker’ zal je een unieke collectie zee-en wereldkaarten en artefacten kunnen ontdekken, uitgeleend door het Spaanse Geografisch Instituut. Deze tentoonstelling zet ook Vlamingen in de schijnwerpers die een belangrijke rol speelden tijdens deze uitzonderlijke ontdekkingstocht. Op de Hydrograaf zal Doris Klausing elke dag om 11, 14.30 en 16 uur het verhaal vertellen van Magellaan en de wraak van Lapu Lapu. Het verhaal is leuk voor kinderen uit het lager onderwijs, maar ook volwassenen zijn welkom om te luisteren naar deze fantastische vertelster.

De tentoonstelling vindt plaats in de Anglicaanse Kerk, kortweg Engelse Kerk (Langestraat 101) en is gratis. De tentoonstelling zal haar deuren openen van 19 mei tot en met 6 juni.

5. Aan wal

Ook aan wal kan je heel wat beleven tijdens Oostende voor Anker. Je kan kuieren langs de verschillende standen op de Vindictivelaan tot je aan het Petrus en Paulusplein komt. Hier staan verschillende ambachten opgesteld. Traditioneel zijn ook een 30-tal kunstenaars aanwezig op het festival van Redgie Van Troost met zijn schilderijen tot Geert Ollieuz en Roland Desnerk met hun strips.