Vijf kandidates voor verkiezing Tabaksfee in Wervik wagen zich aan darts

In het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik vond donderdagavond de voorstelling van de vijf kandidaten voor de verkiezing van de Tabaksfee en haar twee eredames plaats. Drie kandidaten wonen in Wervik, de twee anderen in Geluwe en Kruiseke.

Bij de vijf kandidaten vallen er een aantal zaken op. De allerjongste Sarah Myerson (16) is geboren in Tourcoing (Noord-Frankrijk). Ze woont in de Esdoornstraat, net als Esmy Nolf (19 jaar).

In voetsporen van zus(sen)

Haar zus Emmy nam eerder al deel. Marie-Loor Bossuyt (21) woonde haar eerste levensjaren in Wilrijk. Haar vader Demsey is de uitbater van restaurant A L’Os in de Klytemolenstraat in Geluwe.

Eileen Bossuyt (21) uit Kruiseke is de oudste van het vijftal. Ze is de dochter van schepen Geert Bossuyt (Vooruit). Haar twee zussen Chiara en Finley namen eerder deel en werden telkens tweede.

Lora Claeys (17 jaar uit Wervik) is de kandidate met de meeste hobby’s. Ze speelt toneel bij Hoger Op Wervik, doet aan atletiek, is monitor op de speelpleinwerking Tistof en ze speelt viool en piano.

Darts

Een nieuwe praktische proef op het terras van retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum op zondag 3 september is het populaire darts. “Iedere kandidate speelt met vier mensen die ze zelf kiest en elk krijgt drie pijltjes”, vertelt Dominiek Druart van het organiserende Cultuursmakers.

Er is een prijzenpakket in Wervikse Cadeaubonnen. De toegezegde sponsorbedragen van de lokale handelaars worden door de stad meteen verdubbeld.

DJ Disco Addiction

De prijzenpot wordt verder aangevuld met mooie naturaprijzen (onder meer tablets, smartwatches, heerlijke streekproducten en cadeaupakketten). De prijzenpot bedraagt in totaal ruim 5.000 euro en is zelfs iets groter dan afgelopen edities.

Jarenlang zorgde een coverband voor de muzikale ambiance tijdens de verkiezingsnamiddag. Ditmaal kozen de organisatoren voor een set van DJ Disco Addiction (Pedro Ingelbeen) uit Vlamertinge. (EDB)