Vijf Food Films in Oostende

In november en december presenteert de stad Oostende vijf Food Film Events, in samenwerking met verschillende partners. De films bieden inspiratie over hoe voedsel produceren op een ecologische en sociaal rechtvaardige manier mogelijk is.

We staan er niet altijd bij stil hoe het eten op ons bord komt, wat er lokaal en wereldwijd speelt. Het wordt wel stilaan duidelijk dat het huidige voedselsysteem op zijn grenzen botst. Denk maar aan misoogsten door klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit door ontbossing of de impact op de gezondheid van mens en dier, en het welzijn van de landbouwer.

Met het initiatief Food Films wil Stad Oostende in samenwerking met Voedsel Anders en vijf lokale organisaties op een toegankelijke manier de uitdagingen tonen die verbonden zijn aan het huidige, geglobaliseerde voedselsysteem. De vijf films inspireren hoe voedsel produceren op een ecologische en sociaal rechtvaardige manier mogelijk is. Want er zijn tal van mooie voorbeelden hoe het kan.

Na de films kunnen de deelnemers nablijven voor een nabeschouwing met een expert over de lokale situatie in Oostende, een dialoog met de aanwezigen of een proeverij van honing bij de film Honeyland. Alle vertoningen zijn gratis. Inschrijven is niet nodig, behalve voor de film over voedselbossen in de bibliotheek op 6 december.

Programma

• 16 november – 19.30 uur: Film 2040 (ism De Klisse) + dialoog met de zaal:

welke kansen zie jij voor het voedselsysteem? De Klisse, Vredestraat 37 in Oostende.

• 17 november – 20.00 uur: New Pigs on the Block (ism O.666)

O.666, Hendrik Baelskaai 27 in Oostende.

• 25 november – 20.00 uur: Honeyland (ism Tuinhier vzw en VELT Oostende) +

nabeschouwing door een imker en een honingproeverij, Zaal ‘t Verschil, Dr. Eduard Moreauxlaan 101 in Oostende

• 2 december – 19.00 uur: The Great Green Wall (ism Buitengoed) +

nabeschouwing door Bram Sercu van BOS+ Kinderboerderij De Lange Schuur, Stuiverstraat 599 in Oostende.

• 6 december – 19.30 uur: Voedselbossen (ism Avansa) + nabeschouwing over

voedselbossen in Oostende of eigen tuin. Bibliotheek Oostende, Wellingtonstraat 17. Inschrijven via Avansa. (FRO)