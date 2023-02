Vijf bands op derde editie van Moshroom Fest: “Talent uit eigen provincie”

Aanstaande zaterdag 18 februari is er in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel de derde editie van MoshroomFest, het muziekfestival waar vijf metalbands het beste van zichzelf geven. “Dit jaar wordt ons podium bezet met allemaal West-Vlaamse bands, dit zeg veel over de hopen talent die we in West-Vlaanderen rondlopen hebben”, aldus Wouter Vandamme van de organisatie.

In 2017 richtten enkele muziekliefhebbers Moshroom vzw op. Onder andere Wouter Vandamme is een van de dragende krachten binnen die vzw. “Het eerste doel van de vzw was om zelf een festival te organiseren. MoshroomFest was geboren. Ondertussen zetten we met de vzw ook de 3x3kroegentocht verder in Sint-Eloois-Winkel. Daarnaast houden we jaarlijks ook een muziekquiz. ”

Muziekliefhebbers konden in 2018 en 2020 al genieten van ons festival, door de coronacrisis was het een jaartje langer wachten vooraleer er een nieuwe editie van het tweejaarlijks evenement kon doorgaan. “We merken dat velen erg enthousiast zijn om er zaterdag bij te zijn. Ook de bands. Na enkele jaren waarin optreden moeilijker was, staan zij te springen om hun kunnen te tonen”, aldus Wouter.

Het festival gaat aanstaande zaterdag door in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. De deuren openen er om 17.30 uur, om 18.30 uur start de eerste groep. “Tijdens ons festival proberen we opkomende bands de kans te geven. We kiezen voor deze groepen omdat we denken en hopen dat zij misschien binnen enkele jaren wel een vaste waarde kunnen zijn op grotere festivals zoals Alcatraz en Graspop.” Sartramus, H3Ktor, Mantah, Curse off The Millhaven en MFH Coverband zijn de namen die dit jaar op de affiche prijken.

Afscheid van bassist

Wouter zelf maakt deel uit van MFH Coverband. “Voor ons wordt het een heel speciaal optreden. Onze bassist Stefaan, die vijftien jaar deel uitmaakte van de groep, verhuist binnenkort naar het buitenland. Hij staat een laatste keer met ons op het podium.” Ondertussen durven de muzikanten verbonden aan de vzw ook al volop naar de toekomst kijken. De komende maanden staan er nog tal van optredens gepland in de streek.

“Met de opbrengst van ons festival willen we ook onze studio in Dadizele aanpakken en groter maken. Zo kunnen we talentvolle muzikanten straks nog meer kansen geven om kwalitatief te repeteren of opnames te doen.” Tickets voor MoshRoom Fest 3 kosten 12 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar via de website www.moshroomfest.be. De dag zelf betaal je 15 euro.

(BF/foto JS)