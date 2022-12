Vierde Verloren Kosttrail met maximum 350 deelnemers

Na twee jaar corona-onderbreking pakken de Road Runners met de vierde editie van hun Verloren Kost Trail uit. Dat gebeurt op zondag 29 januari met start om 10 uur en een deelnemersbeperking tot 350.

Snel inschrijven, is dus de boodschap, want er kan enkel vooraf ingetekend worden en de vorige keer was de grens van 350 snel bereikt. Er wordt gestart aan het clubhuis van tennisvereniging KTG Houtland achter het domein De Warande aan de Aartrijkestraat. Er is keuze uit drie trajecten met verschillende deelnameprijzen: 7km (10 euro), 15km (12 euro) en 21km (15 euro). Inschrijven kan tot 20 januari, tenzij de trail al vroeger volzet is.

“Het is tijdens een trail op de eerste plaats de bedoeling om je al lopend te amuseren”, zegt secretaris Wilfried Vierstraete van de Road Runners. “Presteren staat niet voorop. Toch voorzien we voor elk van de drie afstanden waardebonnen voor de eerste drie heren en de eerste drie dames. Ook krijgt elke deelnemer direct na de finish een tas met naturaprijzen. Het parcours doet onder andere het prachtige domein De Warande aan.” Info: www.roadrunnerstorhout.net. (JS)