Vierde editie van meezingfestival Kuurne Balkt lokt iets meer dan 900 toeschouwers

Iets meer dan 900 toeschouwers hebben afgelopen zondag de longen uit hun lichaam gezongen op het meezingfestival Kuurne Balkt dat traditioneel plaatsvindt op het grasveld gelegen in de schaduw van de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk in Kuurne.

Het was al voor de vierde keer dat de Orde van de Ezel met evenveel succes het meezingfestival organiseerde. Nadat vorig jaar nog enkele coronamaatregelen van kracht waren tijdens Kuurne Balkt, kon vanaf deze editie terug alles opnieuw normaal verlopen.

De zonovergoten en warme editie van Kuurne Balkt was er alvast een om in te kaderen en werd dit jaar opgedragen als hommage aan ere-member Bernard De Koning die een van de stuwende krachten was achter het evenement en in april van dit jaar overleed.

De muzikale begeleiding bij elk nummer werd ook nu opnieuw verzorgd door het Kuurne Balkt Koor onder leiding van member Gilbert Defoort. Daarnaast waren er ook nog gelegenheidsoptredens van onder meer Jack & the Tramstations, Soupapke en co, Sybe Vandenmeulebrouck en Jeugdhuis het molentje.

De afterparty was dan weer in handen van DJ Daan Frère. De Orde van de Ezel blikt alvast tevreden terug op deze editie. Ook de trawanten van Soupapke hadden een bijzondere mededeling te doen tijdens Kuurne Balkt, gezien volgend jaar een reus zal worden onthuld van Soupapke. (BRU)