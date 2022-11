Vierde editie van ‘Licht uit’ in De Koer/Kinderbrouwerij

In De Koer/Kinderbrouwerij is er op zaterdag 19 november de vierde editie van ‘Licht uit’, met stemmige voorstellingen die spelen met licht en donker. “En we kunnen voor het eerst gebruikmaken van alle ruimtes op de fenomenaal gerestaureerde site”, zegt Wim Chielens.

“In een onvervalste festivalformule kun je als bezoeker vanaf 18 uur zelf een keuze maken uit een aantal korte, doorlopende voorstellingen die je op eigen tempo bijwoont”, vertelt Wim Chielens. “Opmerkelijk zijn de voorstellingen van een aantal studenten Woordkunst-drama van de Kunstacademie. Zo brengt Myrthe Reekmans ‘Flits’, een podiumperformance die doet denken aan een diashow. Hierbij vertrekt ze vanuit live snapshots.

De voorstelling van Juul Arnaert is te zien in het koelschip van de voormalige de brouwerij. In zijn performance onderzoekt hij welk effect lichtbronnen hebben als je ze doorheen transparante objecten stuurt. Verder zetten Annabel Grymonpre en Lizelot Boeyaert hun beste dansbenen voor, en brengt Siska Caron een aantal songs rond duisternis en nacht.”

“Bovenop de mouterijtoren zullen sterrenkijkers van Astrolab Iris in Zillebeke staan. We hopen uiteraard op helder weer, zodat we ons aan een prachtige sterrenhemel kunnen vergapen. In de kelder van de mouterij zullen prints te zien zijn van leerlingen van de Heilige Familie in Ieper, die aan de slag gingen met ‘lightpainting’. Dat is een vorm van fotografie met een lange sluitertijd waarbij er interessante lichtfiguren tevoorschijn komen. Het wordt een waar feest van licht en donker.”

“We eindigen spectaculair, met een heuse vuurshow van Dries Essers rond 21 uur. Daarna is iedereen nog welkom in onze bruine familiekroeg, voor een afsluitend drankje.”

Primeur

Met deze veelzijdige programmatie is ‘Licht uit’ aan zijn vierde editie toe. Chielens: “In de voorbije edities, die tweejaarlijks plaatsvonden, alterneerden we met de Dwaallichtjestocht van de Landelijke Gilde van Reningelst. Beide evenementen vonden toen telkens in januari plaats. Voor deze vierde editie zochten we aansluiting bij de Kunstendag voor Kinderen, die plaatsvindt op 20 november.”

“‘Licht uit’ wordt bovendien een primeur, in die zin dat we voor het eerst sinds de restauratie van de brouwerij- en mouterijsite gebruik zullen maken van alle sfeervolle locaties. Ook dat maakt deel uit van het opzet van ‘Licht uit’: een bescheiden lichtfestival op dorpsmaat, op de tot de verbeelding sprekende site van De Koer/Kinderbrouwerij.”

Winterslaapje

“De voorbije tien jaar lag onze focus met De Kinderbrouwerij vooral op gezinnen met kinderen. Met de uitbreiding van de mouterij en mouterijtoren, willen we een breder publiek aanspreken. Onder de noemer De Koer richten we ons ook op liefhebbers van lokaal erfgoed en van het brouw- en bierverhaal. De toegangsprijs voor ‘Licht uit’ is vijf euro, vooraf inschrijven hoeft niet. Na ‘Licht uit’ gaan we trouwens in winterslaap tot aan de krokusvakantie.”

(SV)

Meer info: www.kinderbrouwerij.com.