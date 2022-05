Vierde editie van creatieve pop-up Motel Moteur

In het weekend van 14 mei vindt op de grens van Ledegem en Roeselare Motel Moteur plaats. De vierde editie van dit tweejaarlijkse belevingsevent kondigt zich aan als een lightversie. Letterlijk, want kleiner dan de voorbije jaren, maar ook figuurlijk, want er wordt gespeeld met het licht.

Bezieler van Motel Moteur is landschapsartiest Christo° Marichal. Deze flamboyante Rumbekenaar botste enkele maanden geleden op een prachtige ast in Ledegem en de vierde editie van Motel Moteur was een feit. “Het plaatje moest kloppen: kunst en beleving voor openminded zielsverwanten op de perfecte locatie. De Studio Farm ligt midden de natuur en is weer iets totaal anders dan de vorige keren. Ze is bovendien eigendom van Vincent Titeca, de broer van één van de exposerende kunstenaars.”

De artiesten

“Miguel Titeca woont in Portugal en is een oceanfotograaf”, weet Christo°. “Hij speelt met beweging , licht en water. Hij fotografeert vaak surfers.” Jan Wydooghe is de schilder van dienst. Deze huisarts uit Oekene stamt uit een familie waar architectuur en sierkunst in het bloed zit. “Zijn schilderwerken zijn een uitbraak uit het drukke professionele leven. Hij maakt abstracte werken en probeert van het doek los te komen.”

Tot slot is er Christo° zelf. “Ik maak veel monumentale werken, nu met het accent op landart”, weet hij. “Zo creëerde ik speciaal voor Motel Moteur de installatie ‘Escape’, waarin ik materialen uit de context haal. Het symboliseert de cocon waarin we zitten en waaruit we willen ontsnappen.”

Naast deze drie kunstenaars kan je tijdens dit pop-upevent ook kennismaken met meer dan tien andere creatievelingen en Co/Labs. Elk van hen kreeg carte blanche. Zo maakt de bezoeker een echte ontdekkingsreis en kunnen ze genieten van een hapje en een drankje.

Laatste keer?

Motel Moteur is ondertussen een begrip geworden, telkens met hoge verwachtingen. Net daardoor vergt het elke keer weer veel energie. “Maar het is mijn passie en Roeselare heeft zulke initiatieven broodnodig!”, aldus Christo°. Naast tijd steekt hij er bovendien ook veel eigen middelen in. “Het is altijd weer een uitdaging om het event gratis te houden, maar ook dit keer is het gelukt.”