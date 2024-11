Vierde editie van Art Senior dit weekend op drie locaties in Wervik

Op drie locaties vindt dit weekend de vierde editie van de kunsthappening Art Senior plaats.

Het gaat om een initiatief van de stedelijke seniorenadviesraad (SAR). In totaal stellen 35 amateurkunstenaars met verschillende werken en diverse kunstvormen tentoon. De deelname wordt beperkt tot drie kunstwerken per deelnemer. Het gaat allemaal om 55-plussers. Amateurs, geen professionelen. De deelnemers exposeren in de Sint-Janskapel op de Steenakker, woonzorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat, lokaal dienstencentrum De Kim in het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat. Doel van de kunsthappening is de belangstelling voor de ouderen op te wekken.

Art Senior is dit weekend vrijdag, zaterdag en zondag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. De vorige editie dateert ondertussen van vier jaar geleden. Een van de deelnemers is wijlen fotograaf Francis Vantomme. Zijn echtgenote Sabine Bruggeman was op de officiële opening in de Sint-Janskapel aanwezig.