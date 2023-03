Vierde Brugotta Festival met onder meer muziek en beeldende kunst: Lokaal artistiek talent in de kijker

De vierde editie van Brugotta Festival haalt opnieuw lokaal artistiek talent voor het voetlicht. Tijdens een tiendaagse rollercoaster laat Cultuurcentrum Brugge je kennismaken met onder meer Brugse beeldende kunstenaars, muzikanten, woordkunstenaars en theatermakers.

De feestelijke opening vindt plaats op donderdag 6 april in de Poortersloge met de expo Air Biekorf 7.0, in aanwezigheid van de deelnemende kunstenaars. Kunstenaar Mathias De Wolf maakt tijdens de vernissage een levensgroot beeld in klei als antwoord op het kunstwerk van huiskunstenaar Alice Vanderschoot.

Van 6 april tot en met 16 april is er in Kunstenruimte Bogardenkapel ook de tentoonstelling ‘Tussen Zien en Staren’ , met werk van de Brugse kunstenaars Eva Maria Bouillon en Monique De Beun.

Het jaarlijkse gratis muziekfestival WAcKo verzamelt op vrijdag 7 en zaterdag 8 april Brugse bands op de Burg. Vrijdag bestormen Liquid Silver, Mind Wolf en BEUK het podium, zaterdag zijn dat Parkaparaplu, Himshe en Ratmosphere. Telkens van 20 tot 24 uur.

Er zijn ook twee jamsessies gepland: dinsdag 11 april is er een open jam in Korf en zondag 16 april gaat het om een soundscape-jam in Theaterzaal Biekorf. In Theaterzaal Biekorf nemen tieners deel aan een Start Your Own Band-kamp plaats en woensdag 12 april is er een toonmoment. Muziekschool Metronoom verzorgt op donderdag 13 april in Theaterzaal Biekorf een gevarieerd programma met drie jonge bands uit de afdeling ‘combo’ en het Metronoom Popkoor. Gratis toegang. DJ Grazzhoppa stelt op vrijdag 14 april in Theaterzaal Biekorf een hiphopnight samen.

Weerwoord-avonden

Op het programma ook nog een zoektocht naar fotografietalent, een talk over artwork en street art in de hiphop-scene, jongerentoneel en een ontbijt met verhalen.

Verder ook twee WeerWoord-avonden. WeerWoord is een platform in Brugge dat maandelijks twee open mic-avonden organiseert in Korf. De ene avond ligt de focus op tekst, de andere avond staat WeerWoord in het teken van comedy. (CGRA)

Meer info: www.brugottafestival.be