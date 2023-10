Vier topbands knallen op Heavens Door Revival

Op zaterdag 28 oktober wordt het oc Vondel omgetoverd tot een waar rockpaleis voor de 11de editie van Heavens Door Rival. Tekenen borg voor een geslaagde avond: WASB, Magnetica, Martyr en Belgian Asiociality.

Onder leiding van godfather Larry en zijn trouwe secondanten Bart Verhaeghe, Koen Dejaegher, Geert Samyn en Miquel Annseeuw wordt dit rockfeest opgebouwd. De deuren openen om 18 uur en een half uur later staat de Belgische band WASB op de bühne met een ‘tribute to W.A.S.P.’, klassiekers uit de eighties en een spectaculaire show brengen iedereen in de mood.

“Het rockfeest staat garant voor spectaculaire shows”

Omstreeks 20 uur volgt dan Magnetica, een van ‘de big four’ die in de jaren 80 furore maakte met snoeiharde thrash metal. Twee uur later is het tijd voor de eerste headliner van de avond. De Nederlandse band Martyr heeft al lang bewezen dat hij heel wat in zijn mars heeft. Met een pak fantastische songs gekruid met een hoog showgehalte zal iedereen Martyr met open armen ontvangen.

Punk met invloeden

De tweede headliner en tevens afsluiter van de avond is Belgian Asiociality. Deze Belgische punkband brengt punknummers waaraan in de loop der jaren meer invloeden zijn toegevoegd. Morregen, Boerderie en Bompa Punk zoemen nog in je oren. Ze weten als geen ander hoe je een feestje moet bouwen.

Tickets voor deze 11de editie van Heavens Door Revival kosten 18 euro in voorverkoop bij Larry, Geert Samyn, Koen Dejaegher , Miquel Annseeuw en Bart Verhaeghe alsook in de cafés De Gouden Leeuw, De Nieuwe Leeuw, De Kring en De Snooker in Meulebeke, Muziekcafé Elpee in Deinze en ’t Hoekske in Ardooie. De avond zelf betaal je 20 euro.