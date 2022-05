Vier kunstenaressen exposeren hun werken in De Zilverlink in Rumbeke

Voor de tweede keer exposeert een groep kunstenaars in De Zilverlink. Brigitte, Esther, Caroline en Lucrèce voelden zich na de vorige editie gesterkt om verder te gaan op dezelfde weg.

De dames kennen elkaar van wat we wat oneerbiedig, het liefhebberscircuit kunnen noemen. Ze komen elkaar tegen in academies, avondcursussen of op de talrijke lokale tentoonstellingen in de regio. Ook Paris MontmARTre, dat op 3 en 4 september voor de 27ste keer wordt georganiseerd, is een ideaal platform om als hobbykunstenaar of semiprofessioneel het grote publiek aan te spreken.

Niet wachten

Lucrèce Surmont, Esther Van Collie, Brigitte Reynaert en Caroline Vandierendonck kunnen echter niet wachten tot het najaar en organiseren begin juni in De Zilverlink in Beitem hun eigen tentoonstelling.

Lucrèce is vaak in de weer met acrylverf maar haar grote liefde blijft toch de textielkunst. “Ik koos uiteindelijk om toch verder te gaan met schilderen op zijde, vilten en wandobjecten in textiel.”

Brigitte Reynaert komt naar de Zilverlink met haar tere keramiekstukken. “De kneedbaarheid van de materie zorgt ervoor dat ik mijn gedachten en fascinaties in een object kan omzetten.”

Als kind tekende Esther Van Coillie graag waardoor ze in de SASK terechtkwam waar ze ook begon te schilderen. “Er zit evolutie in mijn werk. Momenteel schilder ik vaak gezichten in bruine tinten om zo de soberheid en het naturelle in het schilderij te behouden. Caroline Vandierendonck combineert twee van haar favorieten in haar leven. “Dat is vrije grafiek en textielkunst. In deze expo geef ik vooral een overzicht van eerder werk en zie je hoe ik langzaam mijn eigen weg vond.” Vier kunstenaressen in De Zilverlink: op 4 en 5 juni.

(BCR)