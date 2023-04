VIDEO – Publiekslieveling Yves Lampaert op kop bij passage door centrum van Dorp van de Ronde Izegem

Izegem als ‘Dorp van de Ronde’ bleek een voltreffer. Enkele duizenden mensen troepten samen om een glimp op te vangen van Wout en co.

Voor het eerst sinds 2014 passeerde de Ronde van Vlaanderen opnieuw door Izegem. De stad is ook gastheer voor het BK van elite dames en heren op zondag 25 juni en fungeerde net als Beernem ook als Dorp van de Ronde. De Korenmarkt in Izegem gaat straks dicht door de werken aan de centrumbrug, maar de passage van het profpeloton werd aangegrepen om er nog eens een feest van te maken. Het stadsbestuur zorgde voor een groot scherm, een tent en kinderanimatie, de neringdoeners van de Korenmarkt mochten voor de uitbating zorgen. Café De Koornmarkt, Al Gusto en Andi’z bundelden daarvoor de krachten.



Veel jong geweld

En de weergoden zat ook vrij goed mee. Terwijl het op zaterdag nog nat en kil was, had de weermaker voor zondag beter weer voorbehouden. De Korenmarkt liep dan ook meer dan vol met kijklustigen die het peloton wilden zien voorbij denderen.



En de renners ontgoochelden niet. In volle vaart kwamen ze de brug op gevlogen onder aanvoering van streekgenoot Yves Lampaert. Ook Tim Declercq uit Izegem deed zijn best om zich in de voorste gelederen te tonen. Opvallend veel ouders met jonge kinderen tekenden present. De toekomst is dus verzekerd.

Een perfecte opwarmer voor het BK wielrennen dat op zondag 25 juni in en rond Izegem gereden wordt.