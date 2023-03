Veurne houdt 17de-eeuwse traditie van vastenkruisweg in ere: “Dit moet je beleven door er zelf aan deel te nemen”

Naar jaarlijkse traditie wordt de Goede Week in Veurne ingezet met de openbare vastenkruisweg. Die begon op 24 februari en eindigt op 7 april, op Goede Vrijdag, net voor Pasen.

De openbare kruisweg is een traditie die dateert van 1626, destijds ingericht door Jacobus Clou, een Norbertijn van de Veurnse Sint-Niklaasabdij. Hij liet zich inspireren door bezinningsteksten van Michiel Zachmoorter, landsdeken van Deinze. Deze teksten werden voorgelezen bij de kruisweg in Akkergem bij Gent, waaraan de ernstig zieke Jacobus Clou met enkele vrienden in 1625 had deelgenomen. Na die kruisweg voelde hij zich genezen, en hij nam zich voor om ook in Veurne zo’n bezinningstocht te organiseren.

17de-eeuws Nederlands

Edwin Coulier, secretaris van de Sodaliteit: “In 1637 stichtte Jacob Clou de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker. Aan dit broederschap gaf hij als opdracht het lijden van Christus te vereren en in het bijzonder om de kruisweg in stand te houden. Zo komt het dat deze 17de-eeuwse bezinning over de passie nog altijd bestaat. Nog altijd worden bij elke statie in de kerken en de straten van Veurne deze oud-Vlaamse bezinningsteksten voorgelezen.

De kruisweg vindt plaats elke vrijdag tijdens de vasten en begint om 20 uur in de Sint-Niklaaskerk

De kruisweg vindt plaats elke vrijdag tijdens de vasten en begint om 20 uur in de Sint-Niklaaskerk. Daar worden de teksten bij de eerste twee staties voorgelezen, in 17de-eeuws Nederlands. Daarna stappen de deelnemers door de centrumstraten van Veurne, waar de volgende staties zijn opgehangen met alle voorgestelde lijdenscènes, waar ook telkens de respectievelijke bezinning wordt voorgelezen. De kruisweg eindigt rond 21.30 uur in de Sint-Walburgakerk.”

Middernacht

De data dit jaar zijn: 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 6 april (24 uur), en 7 april. Op Witte Donderdag (6 april) begint de kruisweg dus niet om 20 uur maar om middernacht. Deze nachtelijke tocht door de Veurnse straten heeft een aparte sfeer. Op 3 maart stapt bisschop Lode Aerts mee in de kruisweg. Hij sluit de avond af met een korte lezing en homilie.

Overlevering

“Deze kruisweg is geen evenement om naar te kijken vanaf de zijkant, maar om te beleven door je deelname”, benadrukt Edwin Coulier. “Doe je dit niet uit belangstelling voor een mooie traditie, dan doe je het om in de voetsporen van Christus te treden bij zijn weg van de Olijfberg naar de Calvarieberg. Volgens de overlevering telt de afstand tussen de verschillende staties evenveel stappen als Christus in Jeruzalem zette in zijn lijdensweg tussen de verschillende haltes.”

Meer info op https://boetprocessie.be/kruisweg/