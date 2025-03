“Verzoeknummers doe ik niet”: Vinz (9) wordt jongste dj ooit die op een KSA-fuif draait

30 jaar geleden ging de allereerste fuif van KSA Ichtegem door in de sporthal. Dit jaar wordt dus een feesteditie, met achter de knoppen onder andere de jongste dj die ooit op een KSA-fuif draaide: Vinz Jacobs – aka DJ BANANA – die op 12 maart tien jaar wordt. Als muziekfan én KSA’er kan hij zich geen mooier verjaardagsgeschenk indenken dan een dj-sessie op de fuif… én een artikel op KW!

Vinz Jacobs kreeg muziek binnen met de paplepel. Papa Bjorn (42) is zelf ook dj en eigenaar van een installatie. Mama Tamara Galle (43) herinnert zich dat Vinz als kleine jongen in de auto al ritmisch zat mee te bewegen op de muziek en Vinz zegt zelf dat hij ook nu steeds stilletjes meezingt als hij met papa of mama onderweg is in de auto.

Nog veel hobby’s

En dat gebeurt vaak, want Vinz heeft heel wat hobby’s. Hij is KSA’er, maar beoefent ook judo, speelt voetbal in Torhout en minivoetbal in Eernegem. Als we vragen naar zijn stoutste dromen, ziet hij zichzelf wel op het podium van een groot festival maar hij beseft ook dat hij nog maar aan het begin staat. En dat begin kwam er eigenlijk heel toevallig. “Papa is hier thuis veel met muziek bezig en af en toe mag ik dan wel eens mee aan de knoppen zitten. Ik vind dat heel leuk en zou dat later ook graag blijven doen”, vertelt Vinz. “Dat ik gevraagd werd om op de KSA-fuif te draaien, is trouwens het gevolg van een dj-sessie van papa op de verjaardag van mijn broer.”

“Toen onze zoon Wout 18 werd, wilde hij niet echt een feestje”, vertelt Bjorn. “Maar we besloten achter zijn rug toch iets te organiseren en ik zou dj van dienst zijn. Vinz kwam mee en deed ook zijn duit in het zakje. Nadien werd ik gevraagd om op een ander verjaardagsfeestje van KSA’ers te draaien, maar dat zag ik niet zitten. Vinz heeft dan in mijn plaats een set gespeeld en daarna kwam de vraag om dat op de grote fuif nog een keertje te doen.”

Niet zenuwachtig

Is Vinz zenuwachtig, en hoe bereidt hij zich voor? “Echt zenuwachtig ben ik niet”, klinkt het zelfverzekerd. “Uiteraard volg ik de huidige muziektrends en bij de meeste liedjes denk ik ook meteen na of het kan dienen voor een set, welke overgang en met welk liedje het een toffe mix zou zijn enzovoort. Voor de fuif heb ik eerst goed nagedacht welke nummers ik zou willen spelen, dan zet ik die in wat volgens mij een goeie volgorde zou zijn en dan begin ik dat uit te proberen. Ik ben geen babbelaar, ik moet het hebben van goeie overgangen tussen de verschillende nummers. Als ik het gevoel heb dat het helemaal goed zit, leg ik het vast. Het zijn uiteindelijk nog maar korte sets die ik draai. Verzoeknummers doe ik dan niet. Ik wil er niet mee inzitten dat er iets gevraagd zou worden wat ik niet kan vinden.”

“We waken er over dat het niet te veel wordt voor Vinz”

“We steunen Vinz volop in zijn hobby’s en interesses”, klinkt het bij Tamara en Bjorn. “Maar we letten er ook goed op dat het niet te veel wordt. Want alles moet ook nog gecombineerd worden met school, en daar moeten de resultaten ook goed blijven. Vandaar dat we er ook enkel mee instemden als hij vroeg op de avond mag draaien.”

Broer als manager?

Bij de KSA-leiding zijn ze ook enthousiast over het jonge talent dat ze in hun midden hebben. Broer Wout stelt zichzelf al lachend voor als manager. Hij maakte een TikTok-account voor hem, post filmpjes en verzorgt zijn sociale media. “We gaan hem toch eens wat moeten aanporren”, zeggen Vinz, Bjorn en Tamara lachend in koor. “Want veel gebeurt er momenteel niet op die socials!”

Toch heeft het TikTok-account van Vinz al best wat volgers, waaronder een aantal lokaal bekende dj’s. En dat zal ongetwijfeld snel oplopen wanneer hij op de KSA-fuif het podium mag opwarmen voor kleppers als M-PULSIVE en Afbraakwerken DJ Hex.