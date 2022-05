Verzamelaar Stijn Butaye uit Langemark-Poelkapelle knapt bunker uit WO I op

Op Bunkerdag, nu zondag 5 juni, kunnen in de provincie op 24 locaties bunkers een bezoekje worden gebracht. In Langemark-Poelkapelle zijn er twee betonnen constructies te bezichtigen: de Kaserne 2 Herzog Albrecht en de Kaserne 2 Graf Haeselaer. Verzamelaar Stijn Butaye, gekend van de Tank van Poelkapelle, knapte die tweede bunker helemaal op.

Stijn Butaye (34) uit de Roeselarestraat in Sint-Juliaan is al langer met WO I bezig. De dertiger is niet alleen een van de bezielers van het Mark IV-tankproject, ook baat hij op de boerderij van zijn ouders het privémuseum Pond Farm uit.

Zijn projecten haalden onder meer al National Geographic en Discovery Channel. In zijn museum toont Stijn spullen die hij vond rond de hoeve Pond Farm. “In 1915 verbleven de Canadezen hier, maar in april van dat jaar veroverden de Duitsers de boerderij”, aldus de man.

Duits hoofdkwartier

“De Duitse officier Graf Haeseler bracht op deze plek zijn hoofdkwartier onder. De bunker was vermoedelijk een hulppost en een schuilplaats voor troepen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de betonnen constructie gebruikt, maar dan als slaapplaats voor de bewoners van de boerderij.”

“De mensen moesten plaats maken voor de bezetter, die in hun bed overnachtte. Ze wisten niet dat ze sliepen op geraamten van overleden Duitse soldaten die in de bunker waren gestorven.”

De bunker bestond aanvankelijk uit 5 kamers, maar daarvan bestaat er slechts nog 1. “Mijn vader brak het geheel bijna volledig af, net als meer dan 30 andere bunkers rond de hoeve. Dit laatste deel moest hij echter laten staan, omdat anders de werken niet zonder gevolgen zou blijven voor het woonhuis.”

Bezoek

Omdat hij tijdens de coronacrisis geen bezoek over de vloer kreeg in zijn museum en ook niet veel andere zaken kon doen, begon Stijn in die periode met het opknappen van de bunker, die de naam Kaserne 2 Graf Haeseler draagt. “Het is de bedoeling dat bezoekers aan mijn museum en aan de tank, ook even een blik kunnen werpen in de bunker. Zo krijgen ze een ruim overzicht van wat er zich hier tijdens de oorlog allemaal afspeelde.”

Bunkerdag

Op de Bunkerdag kan je niet alleen de Kaserne 2 Graf Haeseler bezoeken, ook de langs de Peperstraat gelegen Kaserne 2 Herzog Albrecht is te bezichtigen. Het is de grootste overblijvende betonnen constructie in Sint-Juliaan. Oorspronkelijk was hij dubbel zo lang. De constructie was een personeelsbunker met smalspoor.

“Mensen zijn zondag doorlopend tussen 10 uur en 18 uur welkom in Sint-Juliaan”, zegt schepen van Toerisme Laurent Hoornaert (TOPE8920). “In elke bunker wacht de gids je op om de geschiedenis van de bunker te vertellen.”

Elders bunkeren

Bunkerdag is een organisatie van Atlantikwall Raversyde. Naast Sint-Juliaan kan je op bunkeravontuur in Ieper, Kemmel, Zillebeke, Zonnebeke en nog enkele andere locaties in de provincie. In Ieper stelt kan je een bezoek brengen aan de John McCrae bunker aan de Diksmuidseweg. Op die plaats schreef McCrae zijn beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’.

“Atlantikwall Raversyde biedt geïnteresseerden een unieke kans om kennis te maken met dit indrukwekkend stukje erfgoed”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

“De betonnen constructies refereren naar de oorlog en zijn belangrijk erfgoed. Oorlog en conflict blijven brandend actueel. De bunkers en restanten hebben een eigen esthetiek. Soms zijn ze slechts ruïnes in het landschap die tot de verbeelding spreken. Andere zijn goed bewaarde structuren.”