Ververieders pakken uit met tweede editie 12 uur van Kuurne

Na een geslaagde eerste editie op 3 september van vorig jaar, hebben de Ververieders afgelopen zondag de datum bekend gemaakt van hun tweede editie van de 12 uur van Kuurne. Van deze gelegenheid maakte de organisatie tevens gebruik om een cheque van 2000 euro te overhandigen aan de VZW ‘Ouders van verongelukte kinderen’, meteen het bedrag dat hun eerste editie opbracht.

Het was gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem die de cheque in het clublokaal van de Ververieders in ontvangst kwam nemen. “De Ververieders werden opgericht begin 2020”, vertelt Niels Vermeersch, voorzitter van de Ververieders. “Eigenlijk was dit niet echt de beste periode om een wielertoeristenclub boven de doopvont te houden, gezien wij meteen in een eerste coronalockdown verzeild geraakten waar niet veel meer mogelijk bleek. We lieten echter de moed niet zakken en meteen van wanneer het weer kon werd onze eerste clubrit ingepland. Maar het smaakte meteen naar meer. Er kwam aanvankelijk een drogeworstenkaarting, maar we wilden ook grootser uitpakken en dit resulteerde in de eerste gedachte om een groter evenement in te richten. Als jonge wielerclub werd aanvankelijk gedacht om een 24 uur spektakel op poten te zetten, maar uiteindelijk beperkten we ons om deze tijdspanne te halveren tot 12 uur gezien dit een haalbaardere kaart bleek voor onze jonge vereniging. Toen we uiteindelijk onze plannen uit de doeken gingen doen bij de verantwoordelijken van de paardenrenbaan kregen we vrijwel meteen groen licht. Dat ons oog viel op de vereniging ‘Ouders van verongelukte kinderen’ om onze eerste cheque aan te overhandigen lag eigenlijk voor de hand gezien ons lid Simon Meysmans op 25-jarige leeftijd door een stom ongeval tijdens een fietsongeval om het leven kwam in Ooigem. Het valt mij nog steeds zwaar als ik terug denk aan het verlies van ons clublid Simon en moet steeds op dat moment een traan wegpinken.”

Het uitgetekende parcours van de eerste editie die plaatsvond palmde onder meer de paardenrenbaan, zaal Kubox en een deel van de parking gelegen voor zaal Kubox in en ging per ronde over 2,8 kilometer. “Vorig jaar mochten we 60 deelnemers verwelkomen, waaronder 11 solo rijders”, gaat Jos Callens van de Ververieders verder. “Een onder hen slaagde erin om tijdens de 12 uur wedstrijd 132 rondes af te werken, wat een totaal van 364 kilometer resulteert. Het deelnemersveld aan onze 12 uur kan als volgt worden omschreven: je hebt vooreerst de heroïsche solorijder waarover ik reeds sprak, maar even goed de recreant of een groep vrienden, collega’s of familieleden die dan in groep de 12 uur overbruggen. Tijdens onze eerste editie kwamen ook heel wat geïnteresseerden langs om te zien wat ons evenement betrof. Naast het sportieve luik voegden wij daar ook nog een snuifje sfeer aan toe in de vorm van diverse DJ’s die via hun set de deelnemers en bezoekers aanmoedigden en vergaten we uiteraard ook de aanwezige kinderen niet. Uit de goede kritieken die nadien volgden door zowel bezoekers als deelnemers, ben ik er alvast heel zeker van dat wij voor komende editie nog meer deelnemers zullen mogen begroeten dan we reeds deden op onze eerste editie.”

Wie wenst deel te nemen op 2 september 2023 aan de 12 uur van Kuurne kan nu reeds zijn pre-inschrijving richten per mail naar Willemdecorte@hotmail.com of deververieders@hotmail.com. Vanaf eind februari zal ook de mogelijkheid geboden worden aan geïnteresseerde deelnemers om dit te doen via de website van het evenement. De opbrengst van de tweede editie van de 12 uur van Kuurne zal ditmaal geschonken worden aan de Kuurnse Fietsbib. (BRU)