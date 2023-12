Vers bloed nodig om Folklorefeesten in Lichtervelde te redden

Het Folklorecomité, organisator van de Folklorefeesten, houdt er eind dit jaar mee op. De huidige bestuursploeg is op zoek naar nieuwe mensen die het comité op termijn over willen nemen. Dat bleek na een vraag van raadslid Gaby Vandekerckhove (SOMM) tijdens de gemeenteraad.

Gaby Vandekerckhove merkte bij het goedkeuren van de lijst met toelagen voor de verenigingen op dat het Folklorecomité ontbrak op de lijst. “Is dat een vergetelheid?”, wou het raadslid weten. “Dat is geen vergetelheid”, antwoordde raadslid Jos Goethals (CD&V), die ook voorzitter van het Folklorecomité is.

“Het Folklorecomité houdt er eind dit jaar mee op, tenzij we vers bloed vinden. We vragen ook de gemeente om het comité over te nemen of op zoek te gaan naar vers bloed. Het Folklorecomité veroudert immers snel. We hebben zelfs al twee tachtigers in onze rangen. Heel wat leden draaien al meer dan 25 jaar mee. We stellen ons vragen rond de opvolging. Net zoals in veel andere verenigingen is dat een probleem.”

Ambachten verdwijnen

“Daarnaast wordt het steeds moeilijker om echte Folklorefeesten te organiseren. Heel wat oude ambachten verdwijnen waardoor we ons verplicht zien andere elementen aan de feesten toe te voegen. Zo hebben de jeugdbewegingen al een tijd een standje op Folklore. Ook wordt Sabam elk jaar duurder en duurder. We zijn momenteel op zoek naar vers bloed en vroegen de gemeente ook om ons te helpen in onze zoektocht naar een viertal nieuwe mensen. Die kunnen in elk geval rekenen op de inbreng van onze huidige kassa, terwijl we de nieuwe groep ook voor een stuk mee gaan ondersteunen.”

Volgens schepen Els Kindt (CD&V) gaat de gemeente actief mee op zoek naar vers bloed. “Ik heb al een aantal schepenen gevraagd om op zoek te gaan naar nieuwe krachten”, aldus schepen Kindt.

(JW)