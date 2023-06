Vernieuwd Breughelcomité blijft succesformule Breughelkermis trouw: “Kermis en cultuur hand in hand”

Na de jubileumeditie van vorig jaar en het afscheid van stichter-voorzitter Hubert Cottenie vindt op zondag 18 juni de eerste Breughelkermis onder het voorzitterschap van Tom Legley en ondervoorzitter Francis Duthoy plaats. Die wissel laat een frisse wind waaien, maar leidt niet tot een bruuske ommezwaai. Het comité blijft trouw aan het succesrecept dat al een halve eeuw zijn deugdelijkheid bewijst. “We zijn geen gewone kermis. Bij ons gaan kermis en cultuur hand in hand”, zegt Tom Legley (59).

Het sportieve luik van de kermis vindt al plaats op zaterdag 17 juni. Vanaf 16 uur is er dan de Breughelloop met jeugdreeksen, een familieloop en wedstrijden over 4,6 en 10 km. Op zondagvoormiddag 18 juni trekt een feestelijke stoet onder begeleiding van de harmonie, vendelzwaaiers en straatzangers naar woon-zorgcentrum De Zilvervogel.

Chris Deconinck

Daar krijgen de bewoners Breugheltaart en zoete witte wijn als kermisgeschenk. Luc Dufourmont leest om 12 uur de oorkonde voor, waarna de kermis feestelijk geopend wordt. Wat volgt is een dag vol breughelmaaltijden, authentiek volksvermaak, kermisleute en plezier.

“Dit jaar brengen we twee evocaties die in elkaar overvloeien. Liefst 31 figuranten en twee doedelzakspelers zetten daarbij twee schilderijen van vader en zoon Breughel in scène. De Bruidsstoet vertrekt aan de kerk en komt aan bij Hoeve Ter Kerckhove. Daar barst het feest op De boerenbruiloft los. Driemaal trekt de stoet eropuit: om 15, 16 en 17 uur”, weet de voorzitter.

“Dit jaar brengen we twee evocaties die in elkaar overvloeien”

Rekkems dorpsfiguur is pastoor Chris Deconinck, die door cartoonist Nicolas Verhaeghe vereeuwigd zal worden in een reuzekarikatuur. “Chris Deconinck gaat volgend jaar met pensioen. Hij zal dan 30 jaar pastoor van Rekkem geweest zijn. Mogelijk is hij de laatste paster van Rekkem, vandaar dat we hem willen eren als dorpsfiguur.”

Op het feestparcours is er volop animatie met diverse orkestjes, kunstenaars en oude ambachten zoals glasblazen en lederbewerking. Kunstschilder Dirk Steppe zet Rekkem anno 1570 in de verf, terwijl jongeren hun eigen graffitiversie spuiten van enkele vermaarde schilderijen van Breughel.

Trekpaardenshow

Opvallend is de komst van een heuse trekpaardenshow. De omgekeerde wereld beleef je met bouwvaksters die de mannen achterna fluiten. Kinderen kunnen zich volop uitleven dankzij een klimmuur, een speleobox, een hindernispiste, draaimolens, grime en gekke kapsels. Om 17 uur is er de grote Breughelworp aan de kermis.

Op het podium aan de feesttent is er om 14.30 uur een kindershow met clown Stef. Om 17.30 uur is er Rekkem ’t Zinkt, waarbij samen met zanggroep ’t Zinkt bekende liedjes gezongen worden. Om 21 uur zorgt Bonnes Muziekcarrousel XXL met live blazers voor de afsluiter aan de tent. Om 20 uur is er in de tuin van het Dorpshuis het traditionele wagenspel.