Vernieuwd bestuur Rollofeesten zet in op duurzaamheid: “We willen verenigingen meer betrekken”

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus vinden in het centrum van Rollegem opnieuw de Rollofeesten plaats. De laatste jaren vervoegden een aantal jonge mensen het bestuur.

Vorig jaar kozen we voor een tweedaags festival, in plaats van drie omwille van corona. Er waren ook budgettaire redenen. Sponsors vinden was namelijk heel moeilijk in de coronaperiode. Die twee dagen zijn ons prima bevallen én het stelde ons in staat om op zondag de afbouw te doen. We houden het nu dus op twee dagen”, legt ondervoorzitter Olivier Tombeur uit. Hij is één van de jonge aanwinsten in het bestuur.

Vernieuwing

“We proberen innovatie en vernieuwing in de feesten te brengen. Zo willen we nog meer de kaart van samenwerking met de verenigingen trekken. Vroeger zijn de Folklorefeesten gestart door een samenwerking van de inwoners en de verenigingen van Rollegem. We willen die verenigingen opnieuw meer betrekken bij de feesten. Daarnaast zetten we ook in op duurzaamheid. Deze editie zijn er herbruikbare bekers voor de feesten gemaakt”, gaat Olivier verder.

We willen vrouwenkoers in de kijker zetten

Happy Hour

Stephan Vandemaele, de belleman van Groot-Kortrijk die vorig jaar op de Rollofeesten verkozen werd, zal de feesten openen. Net na de officiële opening volgt een wielercriterium voor Dames Elite met onder meer Shari Bossuyt en Kim Debaet. “Er komen nog verschillende bekende namen uit het vrouwencircuit”, aldus Olivier. “Vrouwenkoers wint aan populariteit en we willen ons steentje bijdragen om dit in de kijker te zetten.” Tijdens de Rollokoerse start een happy hour en er is met Phat Bass Mountain Boys ook straatanimatie. Onmiddellijk na de podiumceremonie start de eerste band op het podium. “Sinds vorig jaar kunnen we het buitenconcertje dat georganiseerd wordt door de OC-raad integreren in de Rollofeesten. Dit keer worden The Rockafellas geprogrammeerd. Onze plaatselijke dj So-Fiesta sluit de feestavond af.”

Op zaterdag staan een aperitiefconcert, muziek en veel kinderanimatie op het programma. De Stad Kortrijk onthult in het centrum van Rollegem een standbeeld.

In de namiddag dragen verschillende verenigingen hun steentje bij. Zo geven Bodyshake uit Kortrijk en The Texas Long Horns, linedancers die oefenen in de parochiezaal van Rollegem, een initiatie/optreden en pakken toneelgroepen Trees en Tresor samen met de harmonie en de drumband van Rollegem uit met een Bonte Stoet, een muzikale parade van een bont gezelschap met muziek, improvisatie, zang, dans en humor.