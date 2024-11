“Verlichte tractoren zorgen voor een magische sfeer”: Kerstmarkt en Muziek in het Dorp, een sfeervolle traditie in Koekelare

De 15de editie van de Kerstmarkt en Muziek in het Dorp wordt opnieuw een toppertje. Bert Dehullu, voorzitter van het Feestcomité, geeft ons al een inkijk op de voorbereidingen en het programma.

“Na het succes van vorig jaar hebben we weer alles op alles gezet om van dit evenement een onvergetelijke belevenis te maken. De samenwerking met verenigingen, het gemeentebestuur en sponsors vormt de basis van ons succes.”

Verkeersvrij plein

Het plein wordt zaterdag 21 december vanaf 7 uur verkeers- en parkeervrij gemaakt en de verenigingen kunnen om 11 uur beginnen aan de opbouw van de diverse standen. Een gedeelte van het Sint-Maartensplein zal zelfs al vanaf vrijdagmiddag verkeersvrij gemaakt worden met het oog op de installatie van het podium, meer bepaald het gedeelde net voor ‘Ma Maison’, waaronder ook de eerste rij parkeerstroken.

Het Sint-Maartensplein wordt, net als vorig jaar, omgetoverd tot een sfeervolle ontmoetingsplek met standen van lokale verenigingen en met animatie voor groot en klein, met uiteraard de Kerstman, vuurelementen en zoveel meer.

Bezoekers kunnen vrij bewegen over het plein en genieten van de kerstverlichting én extra sfeerverlichting, waarvan de details een verrassing blijven tot de avond zelf.

Tractorparade

De kerstmarkt krijg dit jaar een bijzondere toevoeging met een spectaculaire tractorparade. Dankzij een samenwerking met KLJ Koekelare en Ruimdienst Ivan Staelens zal een stoet van feestelijk verlichte tractoren door de gemeente trekken.

Jonas Cools (24), het oudste lid van KLJ, vertelt enthousiast: “De organisatie van de tractorparade gebeurt in samenwerking met Ivan Staelens en het Feestcomité. Ivan regelt de nummering en Bert het logistieke aspect en de organisatie van de seingevers. De parade start bij Ivan in Moere en volgt een 30 kilometer lange route langs verschillende deelgemeenten om tussen 18.30 en 19.30 uur aan de kerstmarkt te arriveren. Dit zal ongetwijfeld voor een magische sfeer zorgen We hebben al 58 tractoren ingeschreven en beperken het maximumaantal tot 65. Het gaat zowel om oldtimertractoren als moderne werkpaarden, die nog dagelijks hun nut bewijzen op de velden. Na afloop volgt een prijsuitreiking voor de drie mooist verlichte tractoren.”

20 jaar The Fools

Om 20 uur is er een live optreden van The Fools, een band met een ijzersterke reputatie die steevast voor een spectaculaire sfeer zorgt. “Al 20 jaar lang staan The Fools synoniem voor een zeer sterke live reputatie en een unieke ambiance. Ze staan garant voor professioneel en kwaliteitsvol topentertainment”, zegt Bert. Om hun 20ste verjaardag te vieren komen ze in 2024 naar buiten met hun Celebration-tour waarmee ze de rijke geschiedenis en de sterke live reputatie van de band alle eer aandoen. Na dit optreden zal vanaf 22 uur onze huis-DJ het beste van zichzelf geven. Naast de kerstmarkt belooft Muziek in het Dorp opnieuw een sfeervolle avond te worden met twaalf optredens verspreid over elf horecazaken. “Dit concept creëert een unieke verbinding tussen de markt en de cafés, en is telkens een schot in de roos”, vertelt Bert verder. “De line-up is gevarieerd, met optredens die voor ieder wat wils bieden. Zo treedt Kira Korner vanaf 21.30 uur op in café De Kroon, Marino Punk komt om 20.30 uur in De Zwaan. In café ’t Hoekje zorgt The Foxy’s om 20 uur voor muzikale vibes, en in De Blaaspijp speelt om 20 uur The Hois.”

Verrassingsoptreden

“Andere hoogtepunten zijn The Crazy Copy Cats, die om 20.30 uur optreden in The Hot Shot, en Wilma, die om 20 uur in Table Quinze staat. Het publiek kan om 19.30 uur in De Hertog van Arenberg genieten van GD-Sound, terwijl Strings & Voices om 20.30 uur een akoestisch optreden brengt in Den Drempel. Voor fans van een dansfeestje draait DJ Sugar Benji vanaf 21 uur in De Monroe, en restaurant Den Doedel pakt uit met een verrassingsoptreden om 19.30 uur. Met deze mix van muziek en gezelligheid belooft het evenement niet alleen de kerstsfeer te versterken, maar ook het bruisende sociale leven in het dorp te vieren.”