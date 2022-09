Verkiezing wijkburgemeester tijdens Leiehoekkermis: “Sacoche werpen is groot succes”

De Leiehoek maakt zich op voor drie dagen feestplezier. Op 9, 10 en 11 september vindt voor de 73ste keer de Leiehoekkermis plaats. Ook nu wordt het hoogtepunt van de feesten de verkiezing van de wijkburgemeester. Johannes Terryn en Wim Depuidt strijden om de wijkburgemeestersjerp.

Sinds 1949 viert de Leiehoek feest begin september en daarbij hoort de wijkburgemeesterverkiezing. “Na de miniversie van vorig jaar, kunnen we nu opnieuw een volledig weekendprogramma brengen én ook de verkiezing staat terug op de agenda”, vertelt Christian Levan van het Leiehoekcomité. “Gezien het afgelopen jaar diverse woningen werden opgetrokken in de onmiddellijke omgeving waar de voorbije jaren onze feesttent stond, besloten we om de tent dit jaar te plaatsen op de hoek waar de Steenovenstraat en de nieuwe Ambroosdreef samenkomen.

Daarnaast opteerden we ook om een ander type tent te plaatsen met een waterpasvloer.

Praktische proeven

Ook het programma verschilt omdat de organisatie niet tijdig wist of er een grote of kleine kermis zou kunnen georganiseerd worden. Zo is er dit jaar geen playbackshow met artiesten uit de eigen wijk. “We vonden een waardige vervanger voor het showelement. De groep Am’Brass’ komt optreden”, vertelt Johannes. “Vorig jaar lanceerden we twee nieuwe gebruiken op onze feesten: een dartswedstrijd en een partijtje ‘Sacoche werpen’. Gezien het grote succes, staan die terug op het programma.”

“Kenneth Devolder won de verkiezing in 2019 en kreeg enkele extra ambtsjaren omwille van corona. Dit jaar gaat de Leiehoek op zaterdag tijdens ‘De nacht van de Leiehoek’ op zoek naar een opvolger. Tot nu toe boden zich al twee strijdlustige kandidaat-wijkburgemeesters aan: Johannes Terryn en Wim Depuidt”, gaat Johannes verder. “ De kandidaten zullen onderworpen worden aan een viertal praktische proeven waarmee ze extra stemmen kunnen verdienen. Over deze proeven kan ik uiteraard nog niet veel kwijt.”

Nieuwe bewoners

“We hopen met onze feesten ook heel wat nieuwe bewoners uit de onmiddellijke omgeving te kunnen aantrekken! De Leiehoek verenigt de Steenovenstraat en een deel van de Weiden- en Harelbeekstraat. Onlangs kwamen daar nog een nieuwbouwgedeelte bij dat zo’n 250 wooneenheden telt. De toegang tot de feesttent op de Leiehoek blijft ook dit jaar gratis, ondanks de spectaculaire prijsstijgingen bij veel evenementen”, besluit de ondervoorzitter. (BRU)

Het volledige feestprogramma is terug te vinden via www.Leiehoekkuurne.be