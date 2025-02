Verken Stadsgroen Marionetten met LUX LOOP, het nieuwe loopevenement van LUX festival

LUX festival pakt uit met uniek loopevenement op zondag 23 maart: LUX LOOP. Deelnemers lopen lussen van 2,2 kilometer in en rond Stadsgroen Marionetten. Wie de lus binnen de 15 minuten afwerkt, mag de lus opnieuw lopen. Wie buiten tijd is, moet stoppen. Voor de lopers is er trouwens een gratis massage voorzien in de Pontforthoeve.

Het mankeert de Rollegemse vereniging duidelijk niet aan enthousiasme. Naast het LUX festival op 30 en 31 mei, de comedyavonden en de jaarlijkse quiz die dit jaar op vrijdag 14 maart doorgaat, komt er nóg een evenement bij: LUX LOOP. De drie J’s van LUX – Johannes Vandenbogaerde, Jelle Janssens en Jürgen Van Heirsele – nemen daarin het voortouw.

Stadsgroen lopend verkennen

“Binnen LUX is er plaats voor nieuwe ideeën en wij zijn daarmee aan de slag gegaan. Zo is LUX LOOP ontstaan. LOOP spreek je op zijn Engels uit, het woord verwijst dan ook naar het Nederlandse ‘lus’. Al is het natuurlijk heel mooi meegenomen dat LOOP ook een Nederlands woord is”, aldus Johannes en Jelle. “LUX LOOP is voor alle duidelijkheid geen loopwedstrijd, maar een loopevenement”, vult Jürgen aan.

Het concept is simpel: in en rond stadsgroen Marionetten stippelde de LUX LOOP-organisatie een lus van 2,2 kilometer uit. Een lus op zowel verharde als onverharde wegen, met een klimmetje naar de Libel. “Die lus moeten de deelnemers afwerken in maximum 15 minuten. Ze moeten met andere woorden minimaal 8,8 kilometer per uur lopen, wat volgens ons goed te doen is.”

“Wie binnen de tijd aankomt, wacht in de Safe Zone en kan passeren aan de bevoorrading. Eens die 15 minuten verstreken zijn, kunnen zij aan een nieuwe ronde beginnen. Wie buiten tijd aankomt in de Pontforthoeve, onze start- en aankomstplaats, moet stoppen.”

Wie stopt en pijnlijke kuiten heeft, kan in de Pontforthoeve trouwens gratis een massage krijgen van het team van Praktijk Eva uit Aalbeke. Wie na het lopen dorst heeft, kan iets drinken in de bar in de Pontforthoeve.

Het evenement begint op zondag 23 maart om 9 uur en eindigt om ten laatste 13 uur. “Een loper kan dus maximaal 16 rondes of 35,2 kilometer afhaspelen”, aldus Jürgen. “Maar het belangrijkste voor ons is dat iedereen kan meedoen en zichzelf kan uitdagen. Iedereen moet met een goed gevoel huiswaarts kunnen keren.”

Belevingsfestival

“LUX is anders dan andere dorpsfeesten, het is een belevenis. De organisatie van het festival zorgt al jaren voor leven in de Rollegemse brouwerij”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns. “Ze gaan nu nog verder met dit uniek loopevenement en spreken dus zo nog een breder publiek aan. Als festival onderscheiden ze zich hiermee, door niet alleen cultuur en entertainment te brengen, maar ook een actieve uitdaging aan te bieden.”

“Ons tweedaags gratis festival is gekend voor de beste kinderanimatie uit de regio. We kiezen niet voor louter springkastelen en grime, maar voorzien amusante activiteiten waaruit de kinderen ook iets kunnen leren. Vorig jaar was dat bloemschikken en zeefdruk, dit jaar is dat pottenbakken en figure weaving waarbij kinderen hun eigen kunstwerk maken van gaas en gekleurde touwen”, vertelt Jelle.

“Het is de bedoeling dat ze vrij en zorgeloos kunnen spelen, coming in and out, waarbij de kinderen niet per se van begin tot einde bij de activiteiten moeten blijven, maar het van elkaar kunnen overnemen. Je ziet ze echt openbloeien. Naar de avond toe krijgen de (jong)volwassenen vrij spel”, vult Johannes aan.