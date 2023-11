Verenigingen Zedelgem organiseren lichtjeswandeling en winterbatjes

Zaterdag 9 december combineren een vijftal Zedelgemse verenigingen drie vertrouwde winterevents tot Fonkelend Zedelgem. De winterbatjes en -shoppen en lichtjeswandeling laten het dorp één dag baden in wintersfeer. De opbrengst gaat naar vzw Oranje.

Tijdens de donkerste tijd van het jaar brengen de verenigingen Kunst en Vermaak, het Oudercomité van VBS Zedelgem dorp, Ferm, Markant, het Batjescomité, vzw Oranje en de Landelijke Gilde, licht in het duister. In samenwerking met de gemeente Zedelgem en de lokale handelaars bundelen ze op zaterdag 9 december op één dag zowel de lichtjeswandeling als de winterbatjes, onder de titel Fonkelend Zedelgem.

De lokale handelaars zorgen al van ‘s middags voor een winterse sfeer tijdens de kerstinkopen. De zaken zullen iets langer geopend zijn, tot 19.30 uur, daarna is het tijd voor de kraampjes en het podium op het marktplein. Het centrum van Zedelgem dorp zal voor de gelegenheid verkeersvrij zijn met een treintje als shuttle, en er zijn ook foodtrucks en andere animatie voorzien. De volledige opbrengst gaat naar vzw Oranje. Zij vangen mensen met een beperking op, zowel in Zedelgem als op andere plaatsen.

programma

’s Middags zetten de handelaars in Zedelgem dorp al vanaf 13.30 uur de deuren open voor het wintershoppen. Als de avond invalt omstreeks 17.30 uur, zal het parcours van de lichtjeswandeling opnieuw in sfeervol licht gehuld zijn. “Zoals vorig jaar leiden we de mensen langs een uitgestippelde route langs de kerk en de straatjes er rond. Ook de bewoners vragen we om hun gevels en ramen te verlichten”, vertelt organisator Geert Pante.

“Na de verwarmende hapjes tijdens die wandeling door het dorp, eindigen we op het evenementenplein aan het gemeentehuis, waar kinderen vanaf 18.30 uur een Silent Disco kunnen beleven. Om 19.30 uur concerteert de jeugdharmonie van Kunst & Vermaak, gevolgd door een optreden van de coverband Reboot. Op het marktplein zal er natuurlijk ook een bar met hapjes en drankjes zijn.”

(HV)