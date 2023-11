Vereenigde Vrienden uit Rumbeke doeneens iets compleet anders

En nu iets compleet anders, is de nieuwste productie van de Vereenigde Vrienden. De hilarische komedie werd bedacht door regisseur Marc Ketels. “Verwacht je aan Monty Python-achtige absurde humor.”

De Vereenigde Vrienden zijn druk aan het repeteren voor de première van de najaarsvoorstelling. Over En nu iets compleet anders moeten we zeker praten met Marc Ketels die de tekst schreef, het concept bedacht en als regisseur ook de zes acteurs op het goede pad houdt.

“Dit wordt een komedie zoals er nog niet veel op de planken zijn gebracht en al zeker niet bij Vereenigde Vrienden”, legt Marc uit. “Vraag me niet naar de inhoud, dat moet de toneelliefhebber zelf ontdekken in De Spil en die brengt best het nodige gevoel voor humor mee.”

Ketelhumor

“Dit is een project waarop ik al lang zat te broeden, maar je moet het juiste moment en de juiste mensen op de juiste plek krijgen. Ik wist meteen met wie ik in zee wou, want dit soort toneelstukken kan je niet met iedereen spelen. Op een zonnige dag heb ik de zes op een terrasje de tekst laten lezen en nauwkeurig op hun reacties gelet. Meteen verscheen er een glimlach die snel overging in schaterlachen. Zo wist ik dat het goed zat.”

Eén van de acteurs is Liesbet Desmet. “Het vraagt heel wat energie. Na een repetitie kom ik moe thuis en dan repeteren we ook nog eens drie keer per week. Mensen doen lachen vraagt wat van de acteur, zeker als je met dit soort absurde humor te maken hebt. We noemen dit hier echte Ketelhumor”, lacht Liesbet. “Ja, wie me kent weet dat ik van een apart soort grappen hou”, gaat Marc Ketels verder.

“Ik ben een grote fan van wat Monty Python deed. Ook dit toneelstuk wordt een zotte boel. Dat is wat de kijker er allicht van zal maken maar vergis je niet, het is een zeer gestructureerd stuk waarbij de spelers goed op elkaar moeten inspelen. De verwachtingen zijn hoog. We zijn benieuwd wat het publiek hiervan zal denken. Dat zorgt meteen ook voor de nodige stress.”

De affiche toont dat dit toneelstuk iets compleet anders is dan wat men bij Vereenigde Vrienden gewoon is. De zes acteurs, Bart Claeys, Didier Pillaert, Koen Janssens, Liesbet Desmet, Servaas Boucquey en Thomas Maes werden door de AI-mangel gehaald en kregen een absurde make over. Op 23, 24, 25 en 26 november proberen ze zaal De Komedie in De Spil plat te spelen met En nu iets compleet anders van Marc Ketels. (BCR)