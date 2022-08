Velodroom en gekke fietsen achteraan café De Macote: “Zowel coureur als zijn fiets kunnen hier op krachten komen”

In de weide achteraan café De Macote in de Stationsstraat in Wervik heeft onze provincie er een velodroom bij. “Het gaat om een graspiste van zo’n 85 meter waarmee we vooral mikken op gezinnen met kinderen”, zegt uitbater Johan Devrekere. “Er zijn ook vijf oplaadpunten voor e-bikes. We richten ons meer op fietstoerisme. De poort aan de zijkant staat open.”

Uitbaters Jannique Venant en Johan Devrekere zetten voortaan ook in op een fietsvriendelijk publiek. “Langs de zijkant van het café kunnen de fietsers binnen en zo achteraan het grote tuinterras bereiken”, zegt Johan (61). “Op die manier kunnen klanten en passanten hun fiets op een veilige manier achterlaten. En kunnen ze op krachten komen, terwijl ook hun fiets op krachten komt.” (lacht)

Nieuw in de tuin achter het terras is de ‘Velo Droom’ waar jong en oud gebruik kan van maken. “We beschikken over zowel gekke als normale fietsen om rond te toeren”, zegt Jannique. “Het gebruik van de fietsen is gratis. Er moet niet gereserveerd worden maar grote groepen geven best vooraf een seintje.”

Op acht wielen

Er is een veelvoud aan kinderfietsen beschikbaar maar ook een fiets met …acht wielen en een fiets met vooraan een kruiwagen. “Die maakte ik zelf tijdens de lockdown”, zegt cafébaas Johan. “Om promotie te maken voor de Velo Droom toerde ik enkele weken geleden rond op de Gapersfeesten in Geluwe.”

“Links achteraan staat er ook een speeltoestel”, zegt Johan. Het lijkt er ook op een kinderboerderij want er lopen twee pony’s rond, kippen en eenden. De Macote is het clublokaal van wielertoeristenclub De Macotevrienden en mountainbikeclub De Raketten die altijd op de Wapenstilstand 11 november een toertocht organiseren.

Ruiters blijven welkom

Onder de vorige uitbaters Christiane De Cooman en André Verhaeghe was het ook jarenlang het clublokaal van de Wervikse Recreatieruiters en -menners en de startplaats van de jaarlijkse wandeling per paard en koets op 1 mei. “Ruiters zijn nog steeds welkom”, vertelt Johan. “Ze kunnen met hun paard ook langs de zijkant binnen en de paarden kunnen rusten in de weide.”

Tijdens de lockdown werd in mei vorig jaar de gevel vooraan herschilderd en in april dit jaar hersteld in zijn oude glorie. Uit opzoekingen blijkt dat het gebouw dateert uit 1713. Op oude postkaarten blijkt dat de naam over de volle breedte van de gevel prijkte. De letters die de naam vormen van dit iconisch gebouw hangen er weer. En dit was geleden van de Tweede Wereldoorlog. Mooi werk alvast van de firma Al Decor uit de Kruisekestraat in Wervik. Sinds vorige week hangt er ook een sfeervolle gevelverlichting.

Café De Macote aan de overkant van het station is gesloten op maandag, op dinsdag open vanaf 16 uur en andere dagen vanaf 10 uur. Wegens vakantie gesloten in de periode van de zomerkermis. (EDB)