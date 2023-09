Veldmuizen spelen opnieuw poker tijdens Vrijgeweidfeesten

De traditionele Vrijgeweidfeesten komen eraan. De Veldmuizen en veldpoezen zijn er alvast klaar voor. Op het feestprogramma staat een gezellig avondje poker en een gevarieerde barbecue. Dit alles vindt plaats in de Orangerie van plantenkweker Koen Gelaude.

“Ons wijkcomité kijkt vol verlangen uit naar het komende feestweekend op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober”, weet Stijn Van Maele van het wijkcomité. “We gaan van start met een heus pokertornooi omstreeks 19.30 uur. Het is voor de achtste keer dat we een pokerspelavond inrichten en jaar na jaar valt dit enorm in de smaak. We werken dan ook met professionele pokertafels. Het is steeds een grote verrassing wie de echte pokerkampioen van de avond wordt. Aan het spel zijn er tal van schitterende prijzen verbonden. Onze veldmuizen verzorgen hun cocktailbar. Diverse drankjes zijn te verkrijgen en de veldmuisdames brengen ieder jaar een unieke samengestelde cocktail op de kaart. Wie wil pokeren moet op voorhand inschrijven en de plaatsen vliegen de deur uit. Personen die toch willen langskomen om een kijkje te nemen en mee genieten van de leuke sfeer zijn zeker welkom. De cocktailbar is de ideale plaats om iets lekkers te drinken.”

Reuze barbecue

De dag erop staat lekker eten op het programma met een gevarieerde barbecue. “Ons feestweekend wordt telkens afgesloten met een smaakvolle barbecue. Om 11.30 uur staat de deur open om iedereen te verwelkomen. We starten met een aperitief en daarna kunnen hongerigen aanschuiven aan de reuzebarbecue. De barbecue is ruim en brengt een grote variatie aan vlees en groenten, aangevuld met sauzen, pasta’s en brood. Aanwezigen kunnen gezellig tafelen in de mooie Orangerie van plantenkwekerij Koen Gelaude. De mooie natuur zal zeker voelbaar zijn, de rust komt naar voor en er is een prachtig zicht op de plantenkwekerij.” (NS)

De Orangerie kan je vinden langs de Vannekenstraat 22 in Zwevezele. Meer info bij Stijn Van Maele op 0472 94 49 58.