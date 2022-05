Veelspelers Dick en Piet spelen de pannen van het Sinksendak: “Gelukkig maar één concert per dag”

De Sinksenfeesten zijn in aantocht. Van 3 tot 6 juni wordt Kortrijk overspoelt met (straat)theatergezelschappen en muziekgroepen van allerlei slag. Bij die bands duiken overigens verrassend vaak dezelfde namen op. Dick Descamps en Piet Clarysse zijn zo’n ‘veelspelers’. Beide heren treden met zo’n drie verschillende bands op tijdens de Sinksenfeesten.

Dick Descamps is actief binnen IDIOTS, DJ Richard Duchamps-Elyzées en Sandinistas! Beide bands treden aan op het podium aan den Bras. Piet Clarysse treed aan met The Bob Who, Morris and Sun en Boom’n van de Weireld op diverse locaties. “Sandinistas! is een nieuw project waarbij we met een vaste backing band, voornamelijk leden van IDIOTS en Definitivos, gastzangers begeleiden.

Het repertoire bestaat volledig uit nummers van de legendarische punkband The Clash en de gastzangers komen allemaal uit de Kortrijkse punk- en rock scene van drie generaties ver”, weet Descamps ons te vertellen. “Daarnaast ben ik ook nog DJ op de Franse avond en open en sluit ik Sinksen af in den Bras als DJ.” Ook Piet Clarysse ziet zijn Sinksen met een druk programma tegemoet.

“Ik ben deeltijds beroepsmuzikant en heb nog een vaste deeltijdse job ook. Als gitarist en zanger speel ik tijdens Sinksen drie keer. Dat is nog comfortabel te noemen. Op die manier kan ik zelf ook genieten van de evenementen. We hebben het voordeel van corona mee dat we voldoende tijd hadden om te repeteren en we dus ons repertoire voldoende kennen.”

Dagelijks

Beide artiesten treden gespreid over de dagen op. Hoewel de locaties niet ver van elkaar liggen, is het toch vaak koppen lopen in de winkelstraten voor de artiesten. “Ik speel liever op verschillende dagen. Je kan je dan ook beter concentreren op dat ene concert die dag. Je hoeft je ook niet te reppen van het ene podium naar het andere”, klinkt het bij Descamps.

“Mijn zoon Harry (WHORSES) speelde vorige editie met twee verschillende bands op verschillende podia op dezelfde dag. Hij heeft toen een bakfiets gehuurd om vlotjes met zijn materiaal door het volk te geraken.” Ook Piet Clarysse ziet zijn optredens mooi verdeeld.

“Ik treed op de avond voor Sinksen, de zaterdag en de zondag. Ervoor en erna ga ik uiteraard genieten van alles wat het stadsfestival ons te bieden heeft. Meestal komt de partner ook nog af, zodat we het weekend samen kunnen doorbrengen. Sinksen is en blijft het stadsfestival om te genieten.”

Artiest

“Het is als artiest een eer om te mogen spelen op Sinksen. De mensen komen naar de feesten om te genieten en te ontspannen. Onze taak als artiest bestaat erin om dat waar te maken. Ikzelf kom al sinds jaar en dag naar de feesten. Het is en blijft iets speciaals voor de Kortrijkzanen”, aldus Clarysse.

“Sinksen is het feest van en voor Kortrijk en dat is al heel lang zo. Ik herinner mij nog levendig het legendarische optreden van Urban Sax in 1985. Zoals je merkt, Sinksen is een hoogmis voor mij”, vult Descamps aan. Niet enkel op Sinksen staat Dick Descamps dubbel geboekt.

“Heel vaak gebeurt dit niet, maar toch af en toe. Zo spelen we op zaterdag 27 augustus eerst op het Trax Festival in Roeselare, en later die avond op de Rollofeesten in Rollegem. Dat wordt wederom een drukke dag, maar wel één om volop van te genieten.”

Traditie

Dick Descamps trad de voorbije jaren al vaker aan als veelspeler tijdens de Sinksenfeesten. Het begint dan ook een goede traditie te worden tijdens de feesten. “Het geeft veel voldoening als je kunt optreden en onderdeel bent van de feestmakerij. Mensen zien dansen en lachen, daar doen we het voor. Maar natuurlijk ook voor die frisse pintjes onder een stralende zon.”

Wie de heren aan het werk wil zien, kan dat onder andere op donderdag in Kunstkroeg de Doedelzak met The Bob Who (Piet Clarysse), vrijdag aan de Vlasmarkt met Morris and Sun (Piet Clarysse) of aan den Bras met IDIOTS (Dick Descamps) of op zaterdag met Sadinistas! (Dick Descamps) aan den Bras.

(TVG)