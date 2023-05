Veel volk voor zonovergoten Tabaksstoet: Stadsharmonie wil volgend jaar uitpakken met enkele nieuwigheden

Dankzij het heel mooie weer lokte op Hemelvaart de grensoverschrijdende folkloristische Tabaksstoet met start in Wervik en aankomst in Wervicq-Sud heel veel volk.

Belleman Nick Pauwels mocht samen met een tiental fraai uitgedoste collega’s van de Gilde van de Bellemannen de stoet openen. Daarna volgde de Stadsharmonie Wervik. De plaatselijke inbreng bleef beperkt. Voor de eerste keer nam doedelzakspeler Frank Dubois deel. Hij werd in maart vorig jaar officieel aangesteld tot Piper van Wervik.

In het tweede deel van de stoet kon de aansluiting tussen de groepen alvast veel beter en vlotter. De horeca kende door de grote opkomst alvast een topdag. De start was dit keer aan het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat. Normaliter was dit voorzien op de Steenakker maar de heraanleg blijft aanslepen.

Mogelijks gaat de Stadsharmonie Wervik volgend jaar op stap met …majorettes. Daarvoor is er sedert enkele maanden een samenwerking met Danscompagnie Tros. “Het gaat om een combinatie van dans, twirling en cheerleading”, zegt voorzitter Luc D’Hondt van Tros. “De lessen voor meisjes vanaf twaalf jaar gaan door in de parketzaal van sportcentrum De Pionier, op maandag van 18.15 uur tot 19.30 uur. Het zou wel mooi zijn dat het lukt tegen volgend jaar want dan bestaan we 50 jaar.”

“Het zal meer gaan over Marching Dancers, dit is een modernere stijl die alleen nog maar bestaat in Australië”, zegt Stefaan Vens van de Stadsharmonie Wervik. “Het staat nog allemaal in de kinderschoenen, maar kan wel iets moois worden.” (EDB)