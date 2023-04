Veel volk voor Erfgoeddag op Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Brugge

De 23ste editie van Erfgoeddag heeft zondag ongeveer 190.000 bezoekers mogen verwelkomen. Dat laat FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, weten. Onder de noemer ‘Beestig’ lag de focus op dieren. Bijna 700 erfgoedorganisaties en -locaties namen deel, waaronder Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Brugge

Voor Kinderboerderij De Zeven Torentjes was Erfgoeddag meer dan geslaagd. “Er kwam ongelooflijk veel volk opdagen, ondanks het weer en het feit dat er in heel Brugge zoveel te doen was”, zegt Laura Van Ommen, boerin bij de Kinderboerderij.

Tiende Levend Erfgoedhof

Daarnaast mocht men ook het Levend Erfgoedhoflabel ontvangen. De Kinderboerderij wordt meteen het tiende Levend Erfgoedhof in Vlaanderen, een erkenning van de vzw Steunpunt Levend Erfgoed voor boerderijen die oude en streekeigen rassen in stand houden.

“We hebben drie jaar naar dat label toegewerkt en mikken met dat label ook op een nieuw publiek, dat speciaal zal komen om bv. de Vlaamse geiten of de West-Vlaamse rode koeien te zien”, aldus Van Ommen.

“We hebben momenteel dertien diersoorten, maar die zijn niet allemaal levend erfgoed. We zijn in transitie. Zo zijn bv. onze schapen niet streekeigen, maar in het najaar krijgen we twee ooilammeren en een ram van het Houtlandras. Als we kweken, is dat om erfgoedrassen in stand te houden, en in dit geval zijn dat de Houtlandschapen. Dat betekent echter niet dat we onze huidige schapen gaan wegdoen.”

Demo’s ambachtelijk schaapscheren

Twee van die schapen werden onder handen genomen door vrijwilliger Luc De Clercq, die de dieren op ambachtelijke wijze met de schaar scheerde. Twee demo’s van telkens zo’n driekwart uur, die heel wat kijklustigen lokten.

“Toen ik tien jaar werd, leerde mijn vader me hoe je schapen moet scheren. Dat kan je met de schaar doen of elektrisch. Het resultaat is in het laatste geval een beetje anders, want met de tondeuse kan je helemaal glad scheren”, vertelt De Clercq.

“Belangrijk is hoe dan ook dat je de schapen comfortabel laat liggen en dat je zelf niet opgejaagd of bang bent, dan gaan de schapen niet tegenspartelen”, aldus nog De Clercq, die je straks ook tijdens de jaarlijkse Schaapscheerdag op zondag 7 mei op de Kinderboerderij aan het werk kunt zien.

2024

Het thema voor de editie van 2024 is ook al bekend: thuis, of wat maakt een huis tot een (echte) thuis? Op zondag 21 april volgend jaar wordt uitgezocht wat het gewone zo bijzonder maakt, vroeger en nu.

Sinds 2000 laat Erfgoeddag bezoekers kennismaken met het roerend en immaterieel cultureel erfgoed.

(CGRA/Belga)