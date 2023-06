Veel volk op warme vijfde editie van Ooigemse feesten

De jubileumeditie van de Ooigemse Feesten was een schot in de roos. De variatie aan artiesten zorgde zaterdagavond voor een vol Sint-Brixiusplein in hartje Ooigem. Zondag werd afgesloten met een kindernamiddag.

Het Ooigemse Feestje werd zaterdag ingezet door Tom Tattootom Verhaeghe, ex-deelnemer van The Voice van Vlaanderen, en ook dit keer met zijn band, the blank sheets. Lekker stevige blues, rock’n roll, soul en dat alles overgoten met een sausje van jazz. Mega gitaarsolo’s, basssolo’s en drummsolo’s waar iedereen stil van werd. En zang vanuit het diepste van de ziel zorgden voor een topoptreden.

“Dit was de vierde keer dat ik hier op het podium stond, en opnieuw was het super”, vertelt Vichtenaar Tom Verhaeghe. “Hier zie je altijd dezelfde mensen terug die komen kijken en nieuwe. Dat mensen speciaal komen voor ons heeft toch een warm gevoel. En warm was het wel. (lacht) Hier is het steevast een goede organisatie met supercommunicatie naar de artiesten toe. Hopelijk sta ik hier volgend jaar terug.”

The Voice

“Zes jaar geleden nam ik deel aan The Voice Vlaanderen, wel dit najaar zorg ik voor nog een verrassing op VTM. Veel kan ik er nog niet over kwijt maar het zal iets met muziek te maken hebben”, besluit Tom met een knipoog.

Daarna volgde meteen met Sam Gooris de eerste headliner. Laat het gras maar groeien, basketsloefkes en Marijke weergalmden door de boxen. Dit was de ideale opwarmer voor wat nog moest komen. De eerste in het rijtje was ‘Les Copines’ met Isabelle A, Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden. Dit trio zorgde voor ongeziene ambiance, ze leken onvermoeibaar, met hun Line all-time pop, dance hits en leuke meezingers.

Wat volgde was eveneens van uitstekende makelij. De party goes on met de ‘Broken Bottle Big Band’. Met meer dan een voetbalploeg op het podium speelde deze big band, na de Gentse Feesten, ook het Sint-Brixiusplein plat. De hits volgden elkaar in sneltempo op. Afgesloten werd om middernacht met nog een vaste waarde bij de Ooigemse Feesten. De knallende set van dj Feliz, alias Gill Van Maele uit eigen gemeente. Ook voor hem was dit een vaste afspraak als mega-afsluiter. Hij zal trouwens ook te zijn op Hype’O Dream op 14 en 15 juli in Waregem.

Kindernamiddag

Vandaag werden de feesten afgerond met een kindernamiddag die begon met een Happy Hour Kermis. Ook de loopwedstrijd bracht heel wat kinderen naar hartje Ooigem. Doorlopend was er nog heel wat animatie voor de kinderen met professionele grime en ballonnen plooien in samenwerking met MikimFX uit de gemeente en konden de kleinsten met autootjes rijden en dit in samenwerking met de Petrol Brothers.

“We kregen heel wat positieve reacties tijdens en na de optredens en feestgebeuren”, zegt medeorganisator Peter De Fré. “We brachten kwaliteit op het podium en dat werd duidelijk gesmaakt. Het mooi weer was van de partij en de ambiance en goede sfeer zorgden ermee voor dat dit een onvergetelijke editie was”.

(ELD)