Veel volk en erg veel sfeer op geslaagde Wieltjeszaterdag

De traditionele braderie op zaterdag, in combinatie met tal van evenementen en optredens, lokte een pak volk naar het centrum van Menen. ‘De meest geslaagde editie in jaren’, klonk het uit heel wat monden.

Vanaf de Franciscuskerk tot op de Waalvest en bij uitbreiding de Bruggestraat viel er voortdurend iets te beleven langs het parcours. Belangrijkste hotspot was de Grote Markt met de optredens en volle terrasjes, maar ook het dartstoernooi in de Franciscuskerk en het oldtimertreffen op de Waalvest lokten veel volk. Doedelzakspelers, de Volksharmonie Sint-Jozef en de Coureurs laveerden door de massa. Dansgroepen Matliss, Marie-Flo en Love2Dance zorgden op hun beurt voor gesmaakte dansdemo’s. Het kidsdorp op de Groentenmarkt kende erg veel bijval en ook het veiligheidsdorp kon op flink wat belangstelling rekenen. Aan Café de Coulisse troepte heel wat mensen samen om de sfeermakers van Nonkel Herwig in actie te zien.

Bierpot

De Wieltjesworp gebeurde niet vanuit het belfort maar wel vanaf het podium. Wieltjesprinses Jill en haar eerste Eredame Emma gooiden samen met schepen Vandecasteele en burgemeester Lust vijfhonderd wieltjes de mensenmassa in. Er werd gretig gegraaid naar de wieltjes, in de hoop om een felbegeerde bierpot of lekker stuk Wieltjestaart te winnen. Voor de kinderen was er een aparte snoepworp.

Het weer was op deze tweede dag van de Wieltjesfeesten op de afspraak met aangename nazomertemperaturen. Toen een eerste mals regenbuitje viel, was het al na achten en kon de sfeer al lang niet meer stuk. (CB)