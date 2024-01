“Veel ruimte voor verbeelding”: vrouwen centraal tijdens poëzieavonden in Theater Malpertuis in Tielt

Van 25 tot en met 31 januari is het weer poëzieweek. Naar jaarlijkse traditie kan je in die week in Theater Malpertuis genieten van een avondje gewijd aan de poëzie. Els De Pauw en Helena Van den Berghe nemen je op dinsdag 23 en donderdag 25 januari mee in het oeuvre van uitsluitend vrouwelijke dichters. Wim Vanseveren stond in voor de selectie. “Een gedicht geeft zoveel meer ruimte aan je verbeelding.”

Els De Pauw (55) en Helena Van den Berghe (49) zijn allebei inwoner van Tielt, maar bovenal ook docent Woord en gebeten door poëzie. “Zelf werk ik al een aantal jaren mee aan de poëzieavond”, vertelt Els. “Ik vind het dan ook zalig om te doen. Dus van zodra Wim (Vanseveren, red.) het vraagt, zeg ik steevast ja.”

Ook Helena stond al eerder op de planken tijdens de gedichtendag. “Sowieso heb ik altijd een goed contact gehad met Theater Malpertuis en zo is Wim Vanseveren al een paar keer bij mij terechtgekomen. Hij is ook diegene die de gedichten selecteerde.”

Vrouwen

De keuze viel dit jaar op het oeuvre van vrouwelijke dichters. “Wim maakte een longlist van maar liefst 50 gedichten, uiteindelijk zijn er daar een kleine 30 van geselecteerd”, legt Helena uit. “We konden uiteraard wel aangeven welke gedichten we misschien wat minder fijn vonden, maar het was een erg mooie lijst.”

“Wim maakt sowieso steeds prachtige selecties met fijne gedichten”, vult Els aan. “Het idee om dit jaar enkel met vrouwelijke dichters te werken, was ook helemaal het zijne. Er zit heel wat variatie in de samenstelling. Het publiek zal dus ongetwijfeld nieuwe dichteressen ontdekken.”

Zelf maken de dames weinig onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke dichters. “Ik sta daar eigenlijk niet bij stil”, geeft Helena mee. “Het gaat er mij eerder om of ik iets mooi vind of niet. Al ben ik sinds mijn jeugd wel al veel in contact gekomen met vrouwelijke dichters. Als achtjarige startte ik aan de academie, waar het aanbod aan gedichten steeds heel divers was en de liefde voor de poëzie ook is gegroeid.”

“Een goed gedicht is voor mij iets waarin je jezelf een stukje kan herkennen” – Els De Pauw

Of vrouwelijke dichters dan andere thema’s aansnijden dan mannelijke? “Misschien wel”, aldus Helena. “Zo zit er in de selectie een gedicht van Ida Gherhardt, over de geboorte van een kind. Niet dat mannen niet over geboortes schrijven, maar zij maakte er wel een heel zintuiglijk gedicht van. Je kan de baby bijna ruiken en voelen als je het leest.”

Zowel Els als Helena zijn erg enthousiast over de gedichten die ze straks zullen brengen. “Een goed gedicht is voor mij iets waarin je jezelf een stukje kan herkennen. Voor mij is het gevoelsmatige belangrijk, het herkenbare. Dat heb ik dit jaar zeker bij een aantal dichters, bekende en minder bekende”, vertelt Els.

Verbeelding

“Wat ik fijn vind aan poëzie, is dat het verdichte taal is. Een goede dichter slaagt erin het beeld dat hij wil vertellen in een minimum aan woorden mee te geven. Daarom vind ik het ook fijn om een gedicht in eerste instantie te lezen, maar ook om te horen, wat ietwat moeilijker is. Het laat veel aan je verbeelding over, geeft nog veel meer ruimte om er je eigen ding in te zien of te horen dan een prozatekst. Een van mijn favoriete gedichten uit de selectie is Zondag van Miriam Van hee. Er gebeurt ogenschijnlijk niks in dat gedicht en toch is er zoveel aan de hand. Dat vind ik prachtig.”

Maar is een poëzieweek de dag van vandaag nog nodig? “Zeker”, vindt Els. “Er wordt toch nog steeds wat argwanend over gedacht. Is dat niet te moeilijk of te elitair?”

“Poëzie komt ook steeds minder aan bod”, vult Helena tot slot aan. “Tijdens zo’n week staat het wél eens in de kijker en brengt het mensen samen, om naar gedichten te luisteren of een poëziewandeling te doen. Het is een laagdrempelige manier om het publiek toch weer in contact te brengen met de poëzie.”

De poëzieavonden in Theater Malpertuis vinden plaats op dinsdag 23 en donderdag 25 januari, telkens om 20.30 uur. Tickets kosten 9 euro en zijn te reserveren via tickets.malpertuis.be. Een greep uit de dichteressen die aan bod komen: Judith Herzberg, Ida Gerhardt, Anna Enquist, Joke Van Leeuwen, Miriam van Hee, Ellen Warmond, Maria Vasalis en Ester Naomi Perquin.