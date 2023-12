Veel ijsberen op de eerste Coudeceuckenduyk in Sint-Andries

De Brugse IJsberenkring organiseerde zaterdag in de Koude Keuken in Sint-Andries voor de eerste keer de Coudeceuckenduyk. Die kwam op één dag en bracht de traditionele Kerstduik en het Nationaal Zwemfeest samen.

Het is er de tijd van het jaar voor: her en der zijn er zogenoemde ijsbeerevents. De Koninklijke zwemclub de Brugse IJsberenkring (BYK) organiseert sinds 1973 een kerstduik. Die begon destijds onder toezien van veel toeristen aan de Rozenhoedkaai, met daar enkel geoefende ijsberen.

Met een vernieuwd concept trok men naar de Langerei om vanaf dit jaar voor de vijver van de Koude Keuken in Sint-Andries te kiezen, waar de club een eigen stek heeft. “Met meer dan tweehonderd zwemmers zitten we ruim boven het aantal van vorig jaar”, telt secretaris Franky Moelaert.

Nationaal ijsberenzwemfeest

Voorafgaand aan de kerstduik en de nodige opwarming bij de deelnemers was er het nationaal ijsberenzwemfeest of het competitieve gedeelte, met 20 meter voor de jongste deelnemers, de klassieke 50 meter en ook als nieuwigheid 120 meter of het oversteken van de waterplas.

“Voor de meesten was die lange afstand bij een temperatuur van drie, vier graden redelijk zwaar. Maar het viel zeker in de smaak”, aldus Moelaert. Zoals elk jaar kwamen getrainde ijsberen uit de traditionele clubs langs: uit Boom, Dendermonde, Hoei, Deurne en Wachtebeke. Een groot deel van de leden van de Brugse IJsberen nam aan de eigen organisatie deel. Net als de vorige editie met 101 punten en met ruime voorsprong goed voor het eindklassement of de Trofee Stad Brugge.

Afsluiter in clubhuis

Het zwemfeest werd in een kerstsfeer afgesloten in en naast het nabijgelegen clubhuis. Reimonda Aerts (SWEM) en Willy Sandyck kregen bij de competitiezwemmers de BYK Master Trofee. Thuiszwemmer Willy Sandick was met zijn 75 jaar de oudste Brugse deelnemer. “Ik heb thuis een zwemvijver en ga toch vijf keer per week het water in,” vertelt hij. “Een goede ijsbeer moet kunnen genieten van het water. Eens je eruit komt geeft dit een zalig gevoel. Je lichaam explodeert en al de rest vergeet je op dat moment.” (ACR)