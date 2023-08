Veel belangstelling voor Zeezegening in Heist

De jaarlijkse Zeezegening in Heist had twee gezichten. Vroeg in de namiddag regende het voor de Heistse hoogdag. Daarna trokken de regenwolken weg en kwam er zelfs een zonnetje piepen.

Het feest van de Ster der Zee begon in de Sint-Antoniuskerk met een dankmis. Aansluitend volgde er om 11.30 uur, onder grote belangstelling, een serene plechtigheid op de Zeedijk ter hoogte van het Heldenplein waarbij iedereen die op zee is overleden herdacht werd.

De zeezegening mocht rekenden op de medewerking van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist, de sopraan Sharon Slabbinck en meer dan 60 figuranten. Klokslag 12 uur werd de zee gezegend. De plechtigheid werd besloten met het zingen van het Visserslied.