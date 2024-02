Veel belangstelling voor vijftiende Legobeurs Brick Tricks

Op 3 en 4 februari vond in het Reuzenhuis al voor de vijftiende keer de Legobeurs Brick Tricks plaats. Een dertigtal standhouders stelde er hun mooiste bouwsels tentoon.

De centrale zaal van de Tieltse Freinetschool vormde opnieuw het decor van tientallen indrukwekkende bouwwerken, gemaakt van de welbekende Deense blokjes. Zo viel er onder meer een sneeuwwit winterdorp te bewonderen, net als een grote stedelijke lay-out van de Lego Train City Creators, waar mede-organisator Kürt Dhaene zelf bij actief is.

“Een mooie editie”, klinkt het tevreden. “Niet alleen qua standhouders, maar ook met de opkomst zat het goed. Op zaterdag hadden we ruim 600 bezoekers en vandaag (zondag, red.) doen we er daar zeker nog eens 600 bij. Dat aantal ligt ongeveer in de lijn van de voorbije jaren.” (Sam Vanacker)