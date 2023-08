Veel belangstelling voor openingsavond van 50ste Paulusfeesten in Oostende

De Paulusfeesten vieren de 50ste editie en gingen woensdagavond van start met een optreden van Les Truttes als headliner. Er was heel wat belangstelling voor de openingsavond.

De feesten grijpen voor straatanimatie en muzikale acts terug naar de toppers van voorbije edities. Op het Sint Petrus- en Paulusplein verandert er ook wat. “Er is veel veranderd aan de opstelling van het plein”, zegt voorzitter Pascal Baele van de vzw Paulusfeesten. “De afsluitingen langs de kant zijn weg en ook de open tipi-tent, beter bekend als de stresstent die centraal stond op het plein, is verdwenen. Daardoor is er meer plaats op het plein. Langs de kant van de Amandine staat nu één grote tent waar paulusgangers kunnen schuilen bij regenweer. Het podium blijft staan voor de kerk. Onze optredens daar starten elke dag om 17.05 uur, na het luiden van de klokken. De weersverwachtingen zijn positiever dan de voorbije weken.” Elke 5 jaar grijpen de feesten nog eens terug naar kerst, omdat de allereerste feesten in 1973 ontstonden als een uit de hand gelopen kerstfeest. “Het digitale betaalsysteem is vervangen door bonnetjes. Dat is pas nostalgie”, lacht Pascal.

Straattheater

Luk Lowyck programmeert het straattheater: “Voor de selectie konden de medewerkers kiezen welke act van de voorbije jaren ze nog eens wilden zien. Uiteraard werken ook wij rond het kerstthema. Er zijn elke dag 2 tot 3 straatacts en daar zijn we best trots op. We zijn het enige festival in Oostende dat dat nog doet”, klinkt het.

Veel muziek

“Ook veel muziekgroepen op deze 50ste editie hebben in het verleden al bij ons gestaan. We maken er ook een punt van om lokale bands een kans te geven. Meer dan 50 lokale artiesten treden op”, zegt muziekprogrammator Jasper Pollet. “Ook wij grijpen terug naar kerst met op zondag 13 augustus Xmas3 om 22.30 uur op het Pauluspleintje. Op dat plein, waar de feesten destijds begonnen, programmeren we een ander muziekgenre dan op het grote podium Pier en Pol.” De Paulusfeesten voorzien onder meer een dj-avond (vrijdag 11 augustus) met een optreden van Dimaro samen met een vioolact. Op zaterdag treedt Laïs (23.15 uur) voor het eerst op. Preuteleute is terug op zondagavond en op maandag 14 augustus is er een Oostendse avond met Joe Mullen, de Coast Big Band, Mystère en Oostende Zingt (voor het eerst terug sinds jaren.”