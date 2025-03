Veel ambiance op Oostends kindercarnaval

Op zaterdag 1 maart was het de beurt aan de jongste feestvierders op het Oostends carnaval. Een sfeervolle kindercarnavalstoet trok onder grote belangstelling door het centrum. Ondanks de koude temperaturen lieten de echte carnavalisten zich niet tegenhouden en vierden ze feest in stijl.

De optocht, die vertrok vanaf het Sint-Petrus- en -Paulusplein, bestond uit zes praalwagens, vijf jeugdgroepen en maar liefst 300 uitbundige deelnemers. Kinderen verschenen in kleurrijke kostuums als ridders, prinsessen, clowns en kabouters en brachten met muziek en dans een vrolijke sfeer naar de stad. De stoet volgde een route langs de Jozef II-straat, Kapellestraat, Vindictivelaan en Visserskaai en eindigde uiteindelijk op het Zeeheldenplein. “Vandaag is een topdag!”, klonk het bij Glenn Dangreau, voorzitter van Orde van de Kloeffe. “Vrijdag hadden we een kalme start in het stadhuis, maar zaterdag was er veel ambiance in de straten. Zowel de carnavalisten als ikzelf zijn zeer tevreden.”

Een hoogtepunt van de dag was de Kinder Kloeffeworp om 16.30 uur op de Groentemarkt, waar naast het traditionele kloeffewerpen ook optredens plaatsvonden van Kythana, Swoop en DJ Savas. Het carnavalsfeest werd zaterdagavond door de volwassen carnavalisten voortgezet met een gezellige kroegentocht door het stadscentrum, begeleid door de Dixieland Streetband. Zondag volgde dan de grote carnavalstoet in Oostende.