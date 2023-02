Veel aandacht voor talent van eigen bodem op affiche van 63ste Tieltse Europafeesten

De affiche voor de Tieltse Europafeesten werd dinsdagavond voorgesteld in het stadhuis van Tielt. Onder meer Pommelien Thijs, Bart Kaëll, Milow en Raymond van het Groenewoud komen naar de Europastad, maar er is ook opvallend veel aandacht voor talent van eigen bodem, want ook De Weireldverbeteroars? en dj’s Tola OG en MagiK staan in het eerste weekend van juli op het marktpodium.

Op vrijdag 7 juli mag Pommelien Thijs om 20 uur de spits afbijten. Ze wordt gevolgd door Bart Kaëll, die veertig jaar op de planken staat en speciaal voor dat jubileumjaar deze zomer door Vlaanderen toert. Daarna is het de beurt aan Level Six, die dansbare meezingers voor jong en oud brengt. Om 1.40 uur komen er met Tola OG en MagiK twee Tieltse top-dj’s aan bod. Zowel Tola Ogunade als Klaas Lambrecht wonnen (in respectievelijk 2021 en 2022) namelijk de MNM Start to dj-contest en bouwden sindsdien een bijzonder mooi palmares op.

Eigen bodem

Op zaterdag gaat het feest verder met nog meer jong talent van eigen bodem. Simon Vandaele (26), Benjamin Vandenhende (29) en Kim De Roo (31), die samen het hiphoptrio Weireldverbeteroars? vormen, brachten in januari hun eerste langspeelplaat uit en zullen straks voor eigen stad live optreden. Om 20.45 uur is het dan aan de feelgoodblues van 50 No’s and a yes means yes, een band die eveneens wereldberoemd is in eigen stad. Headliner van de avond is Milow, die ondertussen twaalf MIA’s op zijn schouw staan heeft en weinig introductie behoeft. Radio Figaro, opnieuw van Tieltse bodem, sluit de zaterdag af met een dj-set.

Kindernamiddag

Op zondag is er veel aandacht voor gezinnen, met kinderpopduo Blitz om 15.30 uur en Kapitein Winokkio om 17 uur. Om 18.45 uur brengt Wolfman Jack klassiekers van The Stones, The Beatles, Thin Lizzy, Bob Dylan, CCR en The Who tot leven op het marktpodium en daarna mag niemand minder dan Raymond van het Groenewoud de Europafeesten afsluiten. Traditiegetrouw is er ook terug een grote braderie in de centrumstraten, zijn er tentoonstellingen en gelegenheidscafeetjes van het verenigingsleven en wordt er vooe heel veel (internationale) straatanimatie gezorgd. Bovendien zorgen de mensen van ‘Dreef’ ook drie dagen lang voor wat muzikale meerwaarde op de vijfde editie van het gelijknamige festival in de Patersdreef. Onder meer Barno Koevoet & The Duijmschpijkers, Gros Coeur en Frankie Traandruppel komen live optreden, terwijl dj’s 4T4, Sofie Angels en Carlamote er komen draaien. Het volledige programma is vanaf maart te vinden op www.visittielt.be.

(SV)