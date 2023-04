VBS Sint-Michiel wekt met 450 leerlingen Ezelsstoet opnieuw tot leven: “Een echte ezel zal niet ontbreken”

Vele jaren nadat de laatste Ezelsstoet doorheen de centrumstraten van Kuurne trok, wil VBS Sint-Michiel op zaterdagnamiddag 22 april in het kader van 900 jaar Kuurne eenmalig dit volksgebeuren opnieuw tot leven wekken. In totaal 450 leerlingen van zowel VBS Sint-Michiel als de afdeling kleuterschool Boomgaardstraat zullen figureren in deze legendarische Ezelsstoet.

Waar is de tijd dat de Ezelsstoet duizenden toeschouwers lokte naar het gemeentecentrum van Kuurne? Alle paardenkracht diende te wijken voor koning Langoor. De geschiedenis van Kuurne passeerde de revue. Zo ook het verhaal van de boeren die met hun rijkgevulde karretjes met groenten, getrokken door een ezel, langs de Leie naar Kortrijk trokken. Daar brachten ze dan hun koopwaar aan de man. Ook de legende van het assenkruisje werd opnieuw tot leven gewekt.

Vergane glorie

Deze vergane glorie willen de leerlingen van VBS Sint-Michiel komende zaterdagnamiddag opnieuw tot leven wekken maar dan in hun eigen stijl. “Een stoet overtreffen zoals we deze in Kuurne gekend hebben is in deze tijden onmogelijk geworden”, opent Ilse Vercoutere, die voor de vijfde klas staat. “Toch willen we ode brengen aan de legendarische Ezelsstoet van weleer. Daarom werden alle koppen bij elkaar gestoken en werd gekeken wat er mogelijk was naar aanleiding van 900 jaar Kuurne en niet te vergeten 150 jaar VBS Kuurne.”

“Het scenario van de stoet zal telkens een ander deel van Kuurne belichten. De tocht start zaterdag aan onze school in de Generaal Eisenhowerstraat en trekt vervolgens verder gaat langs de Koningin Elisabethstraat en een deel van het Marktplein om zo langs het gemeentehuis weer naar onze school te komen. Een greep uit de taferelen die zullen uitgebeeld worden: de ezelsfolklore, de fanfare, 150 jaar school en de zusters, Kuurne-Brussel-Kuurne, de ezels die naar de Kortrijkse markt trekken, het rijke Kuurnse dancingverleden, de Ezelsfeesten, de vlindertuin, de vlaggenzwaaiersverenigingen die Kuurne kende en het moederhuis… Elke klas zal daarbij telkens een ander beeld belichten van Kuurne.”

Oude sporen

“Uiteraard is ook een echte ezel niet weg te denken uit onze stoet en wisten we tevens ook een wagen uit Kuurne-Brussel-Kuurne te strikken om mee te rijden in de optocht. Helaas zijn er niet veel spullen meer overgebleven uit de legendarische Ezelsstoet. Een zoektocht naar oude sporen van de vorige ezelsstoeten leverde ons echter wel enkele originele ezelsspreuken op die toen ook meegedragen werden en die we nu met veel trots ook tonen in onze eigen Ezelsstoet. Naast deze ezelsstoet is er ook die dag ons schoolfeest waarop animatie zal te beleven zijn in het teken van 900 jaar Kuurne en de ezel. Zo voorzien wij onder meer een paardenmolen, diverse volksspelen en springkastelen en als apotheose een ezeltjesworp. Tevens is er ook een bar en gelegenheid om de maag te vullen.”

De Ezelsstoet start aanstaande zaterdag om 14.30 uur aan de schoolpoort van VBS Sint-Michiel om dan verder via de Koningin Elisabethstraat en een deel van het Marktplein, verder langs het gemeentehuis terug naar het startpunt te gaan. (BRU)