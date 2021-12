Vanaf dit weekend geniet je van lichtkunstfestival in Knokke-Heist: “Niet onze bedoeling extra dagjestoeristen te lokken”

In Knokke-Heist geniet je dit weekend van lichtkunst tijdens de eerste dagen van Light ART. Het lichtkunstfestival is ondertussen een vaste waarde geworden tijdens de eindejaarsperiode in de kustgemeente. De lichtkunstwandeling zorgt voor een unieke sfeer tijdens de donkerste dagen van het jaar. “Het is niet onze bedoeling extra dagjestoeristen te lokken. Het is vooral een meerwaarde voor onze eigen inwoners en tweedeverblijvers”, zegt burgemeester Piet De Groote.

Dit jaar haalde de curator zijn inspiratie voor de negen installaties bij enkele pioniers uit de lichtkunst en de muziek. De lichtinstallaties van Light ART krijgen elk een link met een muziekstroming, componist of compositie. Zo verhoogt de beleving van de kunstwerken. Sommige lichtkunstenaars lieten zich inspireren door de muziek, bij andere kunstwerken ontdek je zelf de muzikale verbanden.

Geen massa volk lokken

Het lichtkunstfestival is zeer mooi om te zien, maar volgens burgemeester Piet De Groote is het niet de bedoeling om een massa extra volk naar Knokke-Heist te lokken. “Dat is nooit onze bedoeling geweest in het verleden en ook dit jaar is dat niet het geval”, zegt De Groote.

“Je kan het onmogelijk vergelijken met het lichtfestival in Gent of Wintergloed in Brugge. Het is in de eerste plaats een meerwaarde voor onze eigen inwoners, tweedeverblijvers en shoppers. Het zorgt in voor extra beleving en een prachtig decor om te genieten van de eindejaarsfeer.”

Light ART is gratis te bezoeken. Je kan een gratis routeplan ophalen bij Toerisme Knokke-Heist (Zeedijk 660). Het parcours van het Lichtkunstfestival Knokke-Heist is ongeveer 2,5 kilometer lang. Reken op een goed uur om het te verkennen.

(MM)