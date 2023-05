Van reggae tot hiphop: festival ‘J’veux du soleil’ zorgt voor zomerse sfeer in Houthem

Het festival ‘J’veux du soleil’ keert terug naar Komen-Waasten op vrijdag 23 juni, naar Houthem deze keer! Tijdens een afterwork party, georganiseerd door de leden van het jeugdhuis Carpe Diem, werd de affiche van het festival bekendgemaakt. Het festival verwierf naam en faam door de bezoekers zelf de prijs van hun inkomticket te laten bepalen.

Met jaarlijks duizenden bezoekers, een uniek systeem om de waarde van tickets te bepalen en vooral een erg ongedwongen sfeer, kon ‘J’veux du soleil’ zich een plaats verwerven in veel agenda’s. Ook voor hun editie van 2023 werd niet aan de succesformule gesleuteld. Het jeugdhuis kan uitpakken met een knappe line-up. “We willen de zon en muziek, maar we willen vooral elkaars gezelschap”, klonk het in de toespraak van Augustin Durnez.

Van reggae tot hiphop

Tijdens een afterworkparty in de lokalen van het jeugdhuis kon de voorzitter de nieuwe affiche voorstellen en werd ook de locatie bekend gemaakt. “Dit jaar trekt het festival richting Houthem, waar niet minder dan 8 artiesten op het podium zullen verschijnen. Van reggae tot hiphop of de beats van een DJ? ‘J’veux du soleil’ biedt voor elk wat wils, met een gezellige sfeer. Op vrijdag 23 juni zal Houthem de meest zomerse plek van de gemeente zijn.”

Tijdens de voorstelling werd ook de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers gestart.