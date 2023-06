Van gratis drinkwater tot waar te parkeren: alle praktische info over de Batjes in Roeselare

Op de Batjes komen er ieder jaar tienduizenden mensen af, zeker bij mooi weer. Ontdek hier alle praktische info. Van waar te parkeren, zowel met de auto als de fiets, tot de plaatsen waar je naar het toilet kan.

De Batjes vinden plaats in het centrum van Roeselare. Vanaf vrijdag 23 juni om 19 uur tot en met zaterdag 24 juni om 1.30 uur is de omgeving van de Grote Markt verkeersvrij. Op zaterdag 24 juni om 9 uur tot en met zondag 25 juni om 24 uur is een groot deel van het centrum verkeersvrij en geldt er een parkeerverbod.

Parking

Er wordt zoveel mogelijk aangeraden om met de fiets te komen. Speciaal voor de Batjes voorziet de stad extra fietsparkings: naast Koers en aan het Noordhof bij Plein Publique. Je kan je fiets ook kwijt in de vaste fietsenstallingen bij ARhus (ondergronds) en aan het station van Roeselare. Parkeer je wagen zorgeloos en goedkoop (het eerste uur is gratis) in de verschillende centrumparkings: Parking Ooststraat-Station, Parking De Munt, Moermanparking, Wallenparking. Vanaf vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni kan je er zelfs 4 uur lang parkeren voor slechts 1 euro. De parking van Expo Roeselare kan gebruikt worden als randparking. Op zaterdag en zondag rijden er tussen 13 en 23 uur om de 20 minuten gratis shuttlebussen. Op zaterdag 24 en zondag 25 juni kom je gratis met de bussen van De Lijn naar de Batjes. Sms Roeselare naar 4884. Het antwoordbericht geldt als vervoerbewijs. Op de website van De Lijn kan je gemakkelijk je busreis plannen. Op de Grote Markt (langs de gevel van de Grauwe Zusters) vind je op vrijdag, zaterdag en zondag toiletten. Via de website www.hogenood.nu vind je een overzicht van alle toegankelijke toiletten in een stad of gemeente. Zo vind je snel het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet. Of gebruik de handige Hoge Nood-app!

Gratis drinkwater

Roeselare wil een gezonde levensstijl promoten, voldoende water drinken maakt hier deel van uit. Ook tijdens de Batjes willen ze de bezoekers motiveren om een gezonde keuze te maken. Hydrateren na een dagje shoppen of even bekomen van de Rodenbach tijdens het Vat? Aan de watertap van de Watergroep kan je jezelf bedienen van een deugddoende portie drinkwater. Vul gratis je drinkfles of Rodenbach-beker aan de watertap. Geen beker of drinkfles? Haal een van de 1.000 gratis herbruikbare drinkflessen op aan het infopunt. Je vindt de watertap op de Grote Markt aan het begin van de Manestraat.

Verdwaalbandjes

Op de hoek van de Grote Markt vind je het centraal infopunt. Hier kan je terecht met al je vragen over de Batjes. Je vindt er ook het volledige programma in meeneemformaat, oordopjes en verdwaalbandjes voor de kinderen.