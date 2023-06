Van De Spil in Roeselare naar Graspop in Dessel: ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ zet de festivalweide op stelten

Zondagnamiddag: voor zijn optreden op Graspop mochten we backstage een babbel slaan met Helmut Lotti, die op zaterdagavond nog optrad in De Spil in Roeselare. Van Roeselare naar Dessel is een heel eind, maar ook de aanpassing van zijn repertoire vergde veel krachten. Op Graspop stond Helmut op het podium als ‘Hellmut Lotti Goes Metal’. Dat sloeg serieus aan, waardoor zijn show op vrijdagavond 27 oktober in de Capitole in Gent al zo goed als uitverkocht is. Gracia Live opent nu de ticketverkoop voor een extra show op donderdagavond 26 oktober.

Gisterenavond trad je op in de Spil in Roeselare, nu op Graspop in Dessel. Dat is vast en zeker een groot verschil voor jou?

Helmut: “Ja, dat kan je wel zeggen. Ik zong gisteren “Anything For Love” van Meatloaf en in mijn Elvis medley zit “Jailhouse Rock” en “Hound Dog”, dus dat komt wel op hetzelfde neer hoor. “Caruso” kan je dan weer vergelijken met “Still Loving You” van The Scorpions qua stemgebruik, zo ver ligt dat niet uit elkaar.”

In ‘Liefde Voor Muziek’ coverde je al een lied van Within Temptation. Je koos dan een rustig nummer, achteraf gezien een gemiste kans?

Helmut: “Neen, ik luisterde naar van alles van Within Temptation en ik vond dat het mooiste.”

Je verbaasde iedereen door de video met jouw cover van Iron Maiden. Voor welke stemmen in het metalgenre heb je de meeste bewondering?

Helmut: “Ah, ik hoor heel graag Bruce Dickinson zingen, en ik vond Paul Stanley van Kiss toen hij nog goed kon zingen ook heel goed. David Coverdale (Deep Purple en later Whitesnake) heeft een hele mooie stem en ook David Lee Roth hoor ik heel graag zingen. De allerbeste is toch de zanger van Slade: Noddy Holder. Die had een heel rauwe stem en ik had niet het gevoel dat ie zichzelf moest forceren. Ik heb bij sommige rockzangers zo het gevoel dat ze een personage creëren bij hun stem, en bij hem had ik het gevoel dat hij gewoon zo echt zingt. Geweldig.”

Creëer jij een personage met deze ‘Hellmut Lotti Goes Metal’?

Helmut: “Neen, ik doe het gewoon op mijn eigen manier, alleen als ik heel erg hoog moet zingen zoals bij ‘Paradise City’. Hij had het beter ook in een toon lager opgenomen, denk ik (lacht).”

Het deed pijn om Axl Rose zo te horen zingen op donderdagavond. Zou jij ook zo’n pijn voelen als je je helden slecht hoort zingen?

Helmut: “Ik zou dat pijnlijk vinden als dat Elvis was, maar die kan al niet meer zingen. Het zou mij raken natuurlijk maar we worden allemaal oud en daar moeten we vrede mee nemen. Zelf zal ik niet zingen tot ik erbij neerval, ik zal zingen tot het niet meer klinkt. Misschien staan die gewoon heel graag op het podium, misschien hebben ze een vrouw die teveel zaagt, of ze vinden dat een manier om een vrouw proberen binnen te doen. Misschien houdt dat hen gewoon jong… ik zal altijd proberen overal de best mogelijke kwaliteit te brengen. Als dat niet zou gaan, zou dat niet meer lukken voor mij.”

Hoe moeilijk is metal zingen voor jou?

Helmut: “Ik denk dat ik het moeilijker zal vinden om de volgende maanden weer klassiek te zingen, omdat ik daar echt wel helder moet klinken. Ik ben niet meer zo jong, mijn stem klinkt niet meer zo helder als vroeger. Ik zing dus minder klassiek dan vroeger op het podium. Dit genre vind ik wel plezant. Het is hoog met momenten en ik heb dat zopas getest en de hoogste noten komen eruit.”

Hoe ‘zwaar’ ga je qua repertoire?

Helmut: “Het zwaarste is sowieso “Run To The Hills” van Iron Maiden, de rest is eigenlijk meer vintage, hardrock van de jaren ’70 en ’80, eigenlijk veel meer dat dan metal.”

Ik was verwonderd hoezeer het leeft, er is zelfs een GMM Facebook groep: “pinten drinken met Helmut Lotti”.

Helmut: “Ik ook, ik vind het geweldig, keiplezant. Er komt nog een show, we gaan in de Capitole in Gent op 27 oktober hetzelfde programma spelen. Natuurlijk was het hier kort, dus dat was een beetje kill your darlings, 50 minuten maar. Daar kunnen we wel wat nummers bijdoen en 80 tot 90 minuten spelen. Geen idee of dat éénmalig zal zijn (neen, al tweede show aangekondigd, red.). Waar ik vandaag het meeste naar uitkijk, is de reactie op een nummer dat ik zelf heb geschreven. Ik dacht: ik moet ook eigenlijk iets van mezelf erbij zetten. Mijn manager zei: Helmut, we gaan hier misschien een live album van maken, zo in vinyl, het zou leuk zijn mocht er een nummer van jezelf bij zitten. Eén uur later was dat nummer af. Het is een semi-autobiografie van mijn liefdesleven waarin ik de draak steek met mijn exen, met mezelf en tegelijkertijd steek ik de draak met het genre maar wel op een hele mooie manier. Het nummer heet “Darkness”.”

Welke gevoel denk je te hebben straks na het optreden op Graspop?

Helmut: “Straks na het optreden moet ik over de wei wandelen, terug naar hier komen en nog interviews doen (lacht). Hopelijk hebben de mensen ervan genoten en vinden ze dat ik alles goed zong. Ik wil dat ze zich amuseren en content zijn. ” (PADI & Sandro)

‘Hellmut Lotto Goes Metal’: donderdag 26 en vrijdag 27 oktober in Capitole Gent. Tickets: 35, 45 of 55 euro. Info en tickets via www.gracialive.be