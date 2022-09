Van 30 september tot en met 3 oktober staat Ezelgem op zijn kop: “Gewijzigde feestlocaties door werken”

Het aftellen naar de Ezelsfeesten is stilaan begonnen. Van vrijdag 30 september tot en met maandag 3 oktober wordt Kuurne opnieuw omgetoverd tot Ezelgem. Wie dacht dat de centrumvernieuwing daarbij roet in het eten zou gaan gooien, is verkeerd. De gewijzigde feestlocaties moeten ervoor zorgen dat de bezoekers optimaal kunnen genieten van de feestelijkheden tijdens hun bezoek.

Na een schitterende editie in 2021 tekent de gemeente Kuurne samen met zijn partners dit jaar voor een vernieuwde editie van de Ezelsfeesten. “Ondanks de grote werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd in het gemeentecentrum zouden de bezoekers van de Ezelsfeesten daar slecht een minimum van hinder mogen van ondervinden”, opent burgemeester Francis Benois. “Met onze verschillende partners zaten we urenlang rond de tafel om alles te bekijken. Om iedereen optimaal te kunnen laten genieten van de feestelijkheden werd besloten om dit jaar op gewijzigde feestlocaties de Ezelsfeesten te laten plaatsvinden. Alle jeugdverenigingen zullen terug te vinden zijn op De Vlaskouter. De grote feesttent van het gemeentelijk feestcomité verhuist naar parking Damier.”

Op zaterdagavond staat in de feesttent een optreden gepland van Metejoor en de cover- en partyband Level Six. Op zondagavond zorgt #LikeMe! ervoor dat de tent in vuur en vlam staat. “In tegenstelling tot voorgaande edities zal er een grotere feesttent worden geplaatst, zodat we het publiek nog beter kunnen ontvangen”, vertelt Jean-Claude Lagappe, voorzitter van het gemeentelijk feestcomité. “We zijn alvast trots dat we op zondag #LikeMe! kunnen programmeren. De groep werd zo’n drie jaar terug geboekt, maar toen kwam corona en zo duurde het drie jaar vooraleer we deze populaire kinderband effectief op ons podium kunnen halen.”

Koopjesjagers

“Als braderiecomité willen we de harten van koopjesjagers sneller doen slaan tijdens hun bezoek”, vertelt Johan Bossuyt, voorzitter van het braderiecomité. “Anderzijds zorgen we er ook voor dat in de diverse winkelstraten heel wat straatanimatie aanwezig is die moet zorgen voor extra beleving. Ook de kinderen worden daarbij niet vergeten. Zij kunnen op maandag in ruil voor de gekleurde tekening die ze terugvinden in onze braderiekrant van 16 tot 18 uur gratis op de kermis.”

We zijn trots dat #LikeMe! op ons podium staat

Op Ezelsmaandag wordt in de namiddag een heuse Kuurne-Brussel-Kuurne ingericht voor kinderen in samenwerking met de Fietsbieb ’t Schoon Velootje. “We willen kinderen de kans geven om ook eens in het gemeentecentrum te koersen”, vertelt Johan Schietgat. “De start wordt gegeven in de Kerkstraat en dan gaat het parcours via de Twaalfde Liniestraat, Koning Alberstraat en Kerkstraat. In totaal voorzien we zo’n zes koersen, waarvan de eerste koers met loopfietsen wordt gedaan. Een helm dragen is verplicht en er dient ook vooraf ingeschreven te worden via kuurne@fietsbieb.be. Dit kan nog tot 28 september.”

Aansluitend om 16 uur is het dan aan de volwassenen om hun sportieve prestaties te tonen tijdens de koppeltijdrit. De Ezelsfeesten worden afgesloten met een optreden van TNT Crew op de speelplaats van de Centrumschool. Ze beloofden een spectaculaire slotshow te brengen. Aansluitend is er in de feesttent Taptoe met Jack and the Tramstations. (BRU)

Info: www.ezelsfeesten.be