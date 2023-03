Van 24 tot 26 maart FOR REAL XR festival in De Grote Post

Virtual en extended reality doen nu ook hun intrede in de kunstenwereld. Van 24 tot 26 maart organiseert De Grote Post het FOR REAL XR festival. Drie dagen lang maken bezoekers kennis met deze nieuwe kunstvormen in theatervoorstellingen, expo’s en performances.

De kunstenwereld is constant in beweging en nu doen ook nieuwe vormen zoals VR en XR hun intrede. Extended reality is de verzamelnaam van nieuwe technologiën: van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) tot Mixed Reality (MR). De Grote Post programmeert van 24 tot 26 maart een festivalweekend met voorstellingen, expo’s en performances rond deze nieuwe werelden. Bezoekers worden ondergedompeld in een bad vol nieuwe ervaringen, VRagen en antwoorden.

“Oostende is een echte cultuurstad. Na het podcastfestival en het non-fictieboekenfestival FAAR zijn we met het FOR REAL XR festival opnieuw pionier. De Grote Post bundelt met dit unieke kunstenfestival verschillende voorstellingen, expo’s en panelgesprekken binnen een nieuwe kunstvorm. Een meerwaarde voor onze stad-aan-zee!”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Programma

Very VR loopt als een rode draad doorheen het festival en is samengesteld door VR-kunstenaars Lucas Dewulf en Joren Vandenbroucke. Het kunstenaarsduo Robbert&Frank Frank&Robbert ontwikkelt vijf interactieve voorstellingen volgens de elementen van de Chinese WuXing: aarde, vuur, water, hout en metaal. Table Dialogues is een project dat extended reality, interactief theater en beeldende kunst verenigt. Tijdens het festival beleven en zien bezoekers EARTH en FIRE.

In Drie geraniums op een vensterbank werpen drie kamerplanten een blik op hun besnorde eigenaar: Patrick. Joren Vandenbroucke en Annelies Van Hijfte brengen deze VR performance telkens voor een beperkt publiek van tien personen in een lokale huiskamer. Vanuit hun achtergrond in animatiefilm en opera gaan ze aan de slag met virtual reality om het verhaal tot op de huid van het publiek te brengen.

De mens die ploetert

In L.I.A.R. vertrekken de performers van Frankie vanuit een antropologische blik, voortgekomen uit een gedeelde fascinatie: de mens die ploetert. In de L.I.A.R.-onderzoeksruimte gaan ze op zoek naar resultaten maar tegelijkertijd tonen ze ook het proces dat ze doormaken om tot een eindresultaat te komen. Met behulp van diverse apparatuur, instrumenten en installaties banen ze zich een weg doorheen dit absurde experiment.

Tijdens VR & zorg gaan drie zorgexperten in gesprek met kunstenaar Leon Rogissart. Zij zetten elk op hun manier VR in om ons een gezonder en gelukkiger leven te schenken. Minder pijn, meer verbeelding. Met bioloog Alexander Hooyberg, vroedvrouw Luka Van Leugenhaege en brandwondenarts Michael Casaer.

Garnalen Verhalen is een caleidoscopisch portret vol beduidende en onbeduidende momenten uit een mensenleven: geboorte, dood en het verwoede gescharrel ertussenin. Filmtheater met driehonderd gevriesdroogde garnalen. Een komedie over de mensheid.

Tickets & info

Voor dit festival geldt pay what you can. Bezoekers die zich een hogere ticketprijs kunnen veroorloven, zorgen ervoor dat anderen minder kunnen betalen.

Info op www.degrotepost.be/xr-festival