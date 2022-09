Van 15 tot 18 december in Weverij Schotte: Hier komt Studio Kontrabas

Dat Studio Kontrabas dit jaar zou terugkeren, stond al even vast. Over de locatie was de afgelopen weken nogal geheimzinnig gedaan, maar donderdagavond maakten de organisatoren bekend dat er van 15 tot en met 18 december radio wordt gemaakt in de fabrieksgebouwen van de voormalige Weverij Schotte. De West-Vlaamse Voedselbank en het Kinderkankerfonds zijn de twee goede doelen. En er viel nog nieuws te rapen.

Weverij Schotte, gespecialiseerd in meubelstoffen, stopte haar productie eind de jaren 50. Later werden de gebouwen deels gebruikt als opslagplaats voor een meubelfabriek. Momenteel wordt een deel ervan verhuurd en staat de grote loods van om en bij de 2.000 vierkante meter te huur.

“Eigenaar Victor Schotte wist waarmee we met Studio Kontrabas bezig waren en had al eens laten vallen dat een samenwerking wel mogelijk was”, klonk het bij de organisatoren tijdens de kick-off in een zaaltje boven immobiliënkantoor Maisons de Julie. “We gingen met hem in gesprek en brachten een bezoekje aan de gebouwen. Van bij het begin zagen we heel wat potentieel in de locatie. Het is bovendien een gigantisch gebouw met een zekere geschiedenis, en een plek in het midden van het centrum waar nog maar weinig mensen binnen zijn geweest.”

“Een van de voordelen is dat we minder afhankelijk zijn van het weer. Maar een lege, niet aangeklede loods brengt natuurlijk ook heel wat uitdagingen met zich mee. Hoe dan ook biedt de overdekte ruimte genoeg mogelijkheden om er weer een uniek en groots evenement van te maken.”

Kerstmarkt

De organisatoren van Radio Kontrabas hadden nog meer nieuws te melden. Neem nu de kerstmarkt. De Ingelmunsterse Bouwvrienden, een groep van zelfstandige ondernemers, namen vorig jaar de fakkel over van Team Kerstboom. Maar toen moesten ze omwille van corona de kerstmarkt op het laatste moment annuleren.

“Er waren wel al wat gesprekken geweest over een mogelijke samenwerking. Maar het feit dat we ons oog hadden laten vallen op een andere locatie dan het Marktplein, veranderde de zaak. We zijn rond de tafel gaan zitten, hebben de opties bekeken en brachten samen met De Bouwvrienden een bezoek aan de voormalige weverij. Ook zij zagen de voordelen van het pand in. Er komt dit jaar dus opnieuw een samenwerking tussen beide organisaties, wat ook betekent dat de kerstmarkt ondergebracht wordt in de fabrieksgebouwen. De verenigingen die op 17 december een standje willen uitbaten, kunnen binnenkort terecht op een infomoment. Daar zullen De Bouwvrienden meer vertellen over de manier van inschrijven, de voorwaarden en afspraken.”

Lopen en kunst

Ook dit jaar zal er weer van alles te beleven vallen op en rond de site waar Studio Kontrabas plaatsvindt. “De City Run, een actie van de sportdienst, organiseert haar loopwedstrijd op vrijdagavond 16 december. Deelnemers zullen kunnen kiezen uit verschillende afstanden, op een origineel parcours doorheen de gemeente”, legt Studio Kontrabas uit.

“Art for Life komt eveneens terug. In 2018 organiseerde een collectief van kunstenaars een verrassende expo op het Kapelhof in de Kortrijkstraat. Dit jaar brengen ze een tweede editie. De locatie zal vermoedelijk het oude gebouw van de Fami zijn.”

De Warmste Week

Studio Kontrabas vindt plaats tijdens De Warmste Week. Die wil dit jaar het probleem rond kansarmoede zichtbaar en bespreekbaar maken. Eén op de acht Vlamingen wordt geboren in kansarmoede, en dat probleem lijkt alleen maar groter te worden.

“Net voor de zomer maakte de VRT het thema bekend. Wij speelden al langer met het idee om eens iets te doen voor de voedselbanken. We namen contact op met de Voedselbank West-Vlaanderen en brachten een bezoekje aan het provinciaal afhaalcentrum in Kuurne. We kregen een interessante rondleiding en leerden wat voedselbanken betekenen voor mensen in kansarmoede, en welke rol de West-Vlaamse voedselbank hierin speelt.”

“Er zit ook een lokale kant aan het verhaal. Bij de West-Vlaamse voedselbank zijn 82 steden en gemeenten aangesloten, waarvan Ingelmunster met De Cirkel er één is. Zo’n 60 procent van de producten die uitgedeeld worden aan de gezinnen in Ingelmunster, komt van Voedselbank West-Vlaanderen. Twee keer per maand haalt De Cirkel er droge voeding, groenten, fruit en zuivel- en vleesproducten. Dit jaar werden in Ingelmunster al 77 gezinnen geholpen.”

“We weten dat het moeilijke tijden zijn voor iedereen, en ons hoofddoel is niet om zoveel mogelijk geld op te halen. Wel willen we het thema van kansarmoede bespreekbaar maken en vooral ervoor zorgen dat Ingelmunster tijdens de eindejaarsperiode opnieuw een heel warme gemeente wordt.”

Engageer je

Het andere goede doel tijdens De Warmste Week, zo meldde Studio Kontrabas nog, is het Kinderkankerfonds. En er volgde meteen een warme oproep: “Niet alleen scholen, bedrijven of verenigingen, maar echt iedereen kan een actie organiseren voor De Warmste Week. Alles kan: van koekjes bakken tot een fuif organiseren of fietsen voor het goede doel. De enige voorwaarde is dat de opbrengst geschonken wordt aan de goede doelen van Studio Kontrabas. Heb je een leuk idee? Registreer dan je actie op de website van Studio Kontrabas en ontvang promotiemateriaal om zoveel mogelijk reclame te maken. Acties die geregistreerd worden, kunnen bovendien een beroep doen op logistieke ondersteuning.”

Studio Kontrabas, 15-18 december, voormalige Weverij Schotte, Nieuwstraat. Actie organiseren, sponsoren of meewerken? http://www.studiokontrabas.be .