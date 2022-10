Valentine uit Gullegem is ‘Miss Grace Benelux’

Valentine kreeg het voor elkaar om met haar 17 lentes de jury te overtuigen van ‘Miss Grace Benelux’. Dat deed ze zonder moeite, met haar verschijning en heel veel charme. Een droom die in vervulling is gegaan maar zeker geen eindpunt. De toekomst oogt uitdagend, toch wil ze eerst verder groeien en haar middelbare studies afmaken.

In de Hugo Verriestlaan woont een Gullegemse schone die weet waar ze naartoe wil en op 17-jarige leeftijd al meteen een hoofdprijs behaalde. Die van ‘Miss Grace Benelux’, voorheen ‘Miss Benelux Beauty’. Meteen de eerste verkiezing waar ze mocht aan deelnemen, gezien haar jonge leeftijd.

Denkbeeldige catwalk

Valentine studeert ‘office management en communicatie’ in Spes Nostra. Dansen deed ze in Pirouette, turnen bij Vaste Vuist in Lauwe. Op haar jonge leeftijd heeft ze het al aardig druk. In het weekend werkt ze in schoenwinkel Verduyn in Kortrijk. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het opvolgen van de sociale media strategie bij enkele bedrijven. Vanzelfsprekend is ze op de grote platformen zelf ook actief; op Instagram telt ze ondertussen 2.336 volgers.

“Dat aantal is flink gestegen sinds ik de verkiezing heb gewonnen”, zegt Valentine Besard (17). “Het kroontje is eigenlijk een droom die in vervulling is gegaan. Mijn mama nam ook deel aan missverkiezingen, als kleuter poseerde ik nog met haar lint dat ze kreeg toen ze deelnam aan Miss België. Later flaneerde ik op haar hoge hakken op een denkbeeldige catwalk. Het heeft er dus altijd wel wat ingezeten”, lacht ze.

Persoonlijke groei

De ‘Beauty’ in de titel van ‘Miss Benelux’ werd vervangen door ‘Grace’. Het uiterlijk van de kandidate speelt mee, maar er wordt meer gekeken naar het volledige plaatje. Zo kreeg Valentine voor een volle zaal in Scherpenheuvel de vraag voorgeschoteld wat ze geleerd heeft tijdens die zes maanden in aanloop naar de finale. “Ik heb veel geleerd van de andere kandidates, die overigens mijn vriendinnen zijn geworden.”

“We praatten over allerlei zaken. Dan kwam bij mij de vraag op, hoe doen zij dat? En hoe doe ik dat? En waarom doen zij dat zo? Misschien moet ik mijn aanpak wel wijzigen? Mijn persoonlijke groei kreeg een flinke boost door de deelname. Na de campagne stond ik overigens op plaats drie, uiteindelijk werd ik toch nog primus en mocht met het kroontje naar huis!”

Niet met het kroontje alleen, overigens. Naast de vele awards en dito prijzen die ze ontving, mag Valentine op reis naar Napels. In januari volgt Mexico, waar ze deelneemt aan de verkiezing van ‘Miss Teen Ocean Tourism’. Dat lijkt geenszins een eindpunt voor de ambitieuze ‘Miss Grace Benelux’ die bewust nog even wacht met andere uitdagingen tot ze het secundair onderwijs heeft afgewerkt.