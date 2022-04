Vaders droom werkelijkheid: operaspektakel in oranjerie Jabbeke

Vijftig jaar laurierkwekerij, twintig jaar Lauretum én de 75ste verjaardag van vader André: redenen genoeg om uit te pakken met een exclusieve stunt, dacht zaakvoerder Sybiel Devisch. En dus haalt ze op 28 en 29 april een heus operaspektakel naar Jabbeke. “Dit was altijd al papa’s droom.”

Vorig jaar al bracht Lauretum een mooi jubileumboek uit, maar door corona kon de twintigste verjaardag van het bedrijf nog niet echt worden gevierd. ‘A Night at the Opera @ Lauretum’ moet die twee miserabele jaren ineens helemaal doen vergeten.

“We werken al jaren nauw samen met de cultuur- en evenementensector en ons team staat, ondanks de uitdagende periode van de voorbije twee jaar, te popelen om die succesvolle kruisbestuiving opnieuw te laten floreren. Dit is, kortom, een ode aan het bruisende leven, een knallende nieuwe start”, zegt Sybiel Devisch.

Het Casco Phil Orkest, onder leiding van Benjamin Haemhouts, zal met sopraan Elise Caluwaerts en bas-bariton Vitali Rozynko op donderdag 28 en vrijdag 29 april voor een uniek schouwspel zorgen in de oranjerie van het Lauretum. Een droom van vader André wordt zo werkelijkheid.

“Papa droomt hier al van sinds hij in het Kasteel van Beloeil de Opéra de Verdure bijwoonde. Maar ondertussen gingen de jaren voorbij en kwam het er maar niet van”, zegt Sybiel. Vijftig jaar laurierkwekerij, twintig jaar Lauretum en de vijfenzeventigste verjaardag van haar vader leken haar hét moment om die droom alsnog waar te maken.

Geen subsidies

“Het was niet evident om zo’n groots muziekspektakel naar hier te halen: het orkest telt 55 topmuzikanten uit binnen- én buitenland, en we zijn natuurlijk geen stadsschouwburg – we krijgen als bedrijf hiervoor geen subsidies. Maar onze feeërieke oranjerie leek me een uitgelezen locatie om zoiets te doen, en voor papa’s verjaardag mocht het iets meer zijn. Iets waarover nog lang gepraat zal worden. Exclusief, want voor het eerst in Vlaanderen, maar tegelijk ook heel toegankelijk. Het publiek zal zelfs aangemoedigd worden om mee te zingen.”

Voor de technische ondersteuning deed ze een beroep op een externe organisatie. “Het wordt geen klassieke operavoorstelling, maar wel een memorabele avond. Presentator en muziekkenner Bart Van der Roost zal het geheel vakkundig aan elkaar praten en de toeschouwers meenemen op een muzikaal avontuur doorheen driehonderd jaar operageschiedenis, met hoogtepunten uit de Franse, Italiaanse en Duitse opera. Denk aan Mozart, Rossini, Verdi en Bizet.”

Lauretum is uitgegroeid tot een gerenommeerde partner voor het aankleden van unieke evenementen en showrooms. “We mogen zelfs Rolls-Royce onder onze klanten rekenen”, glundert vader André. “En wist je dat we hier een zestal jaar geleden koninklijk bezoek kregen? Dit is mijn levenswerk en ik ben blij dat mijn dochter het voortzet.”

(WK)