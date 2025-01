Vaarwel Festival for Friends, welkom Field & Beats Cup : KFC Aalbeke neemt organisatie populair voetbaltornooi over

Op 31 mei vormt de 056 Arena in Aalbeke het toneel voor Field & Beats. Een nieuw voetbaltornooi? Niet helemaal, want het borduurt voort op het succes van Festival For Friends, dat jarenlang in Lauwe plaatsvond. Met het concept wordt teruggegaan naar de roots van dat evenement.

Na negen succesvolle edities besloot de organisatie achter Festival For Friends op te houden met het evenement. Jarenlang organiseerden ze een voetbaltornooi in combinatie met een festivalletje in Lauwe, dat uiteindelijk zelfs uitgroeide tot een tweedaagse.

2024 werd echter de laatste keer, zo liet de organisatie eind vorig jaar weten. Uit zijn voegen gebarsten, het afscheid van een bestuurslid en logistieke problemen waren maar enkele van de redenen van het stopzetten van het evenement. Echter, niet om het een stille dood te laten sterven.

Terug naar de roots

Er werd al gewag gemaakt van twee nieuwe evenementen, het eerste daarvan werd intussen bekendgemaakt. KFC Aalbeke, waar Gaël Agneray in het bestuur zit, zal de organisatie van het voetbaltornooi overnemen. “Onder de naam Field & Beats Cup, dat volledig los komt te staan van Festival For Friends”, legt hij uit.

Eigenlijk gaan ze met het concept terug naar de roots van Festival For Friends – toen nog Football For Friends. “Een minivoetbaltornooi – dit keer op kunstgras – met dj-sets de hele dag, foodtrucks, drankstandjes en kinderanimatie en dat op zaterdag 31 mei”, vat Gaël het samen. “Er kunnen 32 ploegen deelnemen en ook nu zijn er een zuipbeker en fairplaybeker.”

Goed doel

De formule – hoewel met iets minder ploegen – blijft dus nagenoeg ongewijzigd. Dat geldt ook voor de opbrengst van het voetbaltornooi. Ook nu weer wordt dat geschonken aan een goed doel. “Het is dan wel met een nieuw team, we kijken er echt naar uit om dit feestelijke evenement te organiseren.”

De vzw Football Friends blijft ook bestaan en zal later dit jaar nog bekendmaken welke weg ze zal inslaan. In maart zal bekendgemaakt worden wat dat precies wordt, wel al zeker is dat Kortrijk de nieuwe uitvalsbasis wordt.

Ingebrekestelling

Weg van Lauwe, al is daar nog altijd iets hangende. Door het slechte weer tijdens de laatste editie raakten het terrein en de Finse looppiste daarrond licht beschadigd. De stad stelt de organisatie nu in gebreke voor de opgelopen schade om zo de onderhoudskosten te kunnen terugvorderen.

Bij Festival For Friends wachten ze die vordering nog af. “Maar we staan recht in onze schoenen. Wij zijn alvast niet op de hoogte van die vordering. Er werd niet gecommuniceerd met ons. Meer nog, er werd ons verzekerd dat dit afgehandeld was.”

Bij de stad Menen zijn ze karig met commentaar. Ze wijzen erop dat het dossier nog niet volledig is afgerond en dat er wel degelijk schade was aan de Finse piste.

Wie zich wil registreren voor het tornooi kan dat nu al via Pre-Registratie Field & Beats Cup 31/05.(JDW)